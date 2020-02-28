Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Вчерашние матчи плей-офф Лиги Европы практически ничего не изменили в таблице коэффициентов УЕФА. Напомним, она определяет количество клубов от каждой страны в еврокубках. По итогам сезона 2019/2020 формируется представительство на сезон 2021/22. От Украины в Европе продолжает выступать лишь чемпион страны. В четверг в Португалии "Шахтер" сыграл с "Бенфикой" вничью в 1/16 финала Лиги Европы – 3:3.

Количество очков, набранных командами одной страны, делится на количество клубов, которые стартовали в еврокубках. У Украины их было пять, поэтому вчерашний один балл "горняков" принес нам всего 0,2 пункта в таблицу коэффициентов. Это позволяет нашей стране пребывать на десятой строчке. А вот для того, чтобы подняться хотя бы на одну позицию уже в этом сезоне, "Шахтеру" придется побеждать чуть ли не в каждой игре и, естественно, продолжить поход в еврокубках.

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Читайте отчет о матче "Арсенал" – "Олимпиакос", в котором греки выбили англичан из еврокубков.

Обращает на себя внимание дружный вылет клубов Португалии в среду и четверг. Сложили оружие "Бенфика", "Порту", "Брага" и "Спортинг". Узнайте все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Смотрите видеообзор матча "Бенфика" – "Шахтер"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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