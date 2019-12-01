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Украина – десятая в списке претендентов на европейский трон, рядом – Россия

1 декабря, 00:13

Фаворитом аналитики контор считают действующего чемпион мира - Францию

Сербия vs Украина

Сербия vs Украина / Фото: Getty Images

Не успела состояться жеребьевка Евро-2020, а букмекерские конторы уже вывесили котировки на победителя чемпионата континента, который состоится следующим летом. Фаворитом аналитиков считается действующий чемпион мира Франция – 5.0, на втором месте Англия, которая в отборе выиграла семь из восьми встреч и наколотила 37 мячей, – 6.0.

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/ Фото: Reuters

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Сборная Украины, которая попала в группу C с Нидерландами, Австрией и победителем стыковых матчей, по мнению букмекеров, девятая в списке претендентов на европейский трон. Ранее мы давали расписание сборной Украины на Евро-2020 – с кем и когда начинаем борьбу за трофей.

ТОП-11 претендентов на победу

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  • 1. Франция – 5.0
  • 2. Англия – 6.0
  • 3. Бельгия – 7.0
  • 4. Нидерланды – 8.0
  • 5-6. Германия – 9.00
  • 5-6. Испания – 9.0
  • 7. Португалия – 11.0
  • 8. Италия – 13.0
  • 9. Хорватия – 31.0
  • 10-11. УКРАИНА - 67.0
  • 10-11. Россия – 67.0

Мы уже сообщали, что на товарищеские матчи перед Евро сборная Украины съездит к соседям и встретится с чемпионами мира.

А главный тренер сборной Голландии Рональд Куман счастлив, что не получил с соперники Португалию, но добавил: "Сильным соперником будет Украина".

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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