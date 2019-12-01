Украина – десятая в списке претендентов на европейский трон, рядом – Россия

Не успела состояться жеребьевка Евро-2020, а букмекерские конторы уже вывесили котировки на победителя чемпионата континента, который состоится следующим летом. Фаворитом аналитиков считается действующий чемпион мира Франция – 5.0, на втором месте Англия, которая в отборе выиграла семь из восьми встреч и наколотила 37 мячей, – 6.0.
Читайте также: Австрийские знакомые – что нужно знать о сопернике Украины на Евро-2020
Сборная Украины, которая попала в группу C с Нидерландами, Австрией и победителем стыковых матчей, по мнению букмекеров, девятая в списке претендентов на европейский трон. Ранее мы давали расписание сборной Украины на Евро-2020 – с кем и когда начинаем борьбу за трофей.
ТОП-11 претендентов на победу
- 1. Франция – 5.0
- 2. Англия – 6.0
- 3. Бельгия – 7.0
- 4. Нидерланды – 8.0
- 5-6. Германия – 9.00
- 5-6. Испания – 9.0
- 7. Португалия – 11.0
- 8. Италия – 13.0
- 9. Хорватия – 31.0
- 10-11. УКРАИНА - 67.0
- 10-11. Россия – 67.0
Мы уже сообщали, что на товарищеские матчи перед Евро сборная Украины съездит к соседям и встретится с чемпионами мира.
А главный тренер сборной Голландии Рональд Куман счастлив, что не получил с соперники Португалию, но добавил: "Сильным соперником будет Украина".
Смотрите также, как фаворит букмекеров Франция переиграла Албанию – 2:0
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк