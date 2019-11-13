Украина – Эстония: онлайн исторического матча подопечных Шевченко

В четверг, 14 ноября, в Запорожье на "Славутич Арене" состоится исторический первый в городе матч национальной сборной Украины: наша команда проведет товарищеский поединок против команды Эстонии. Матч начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех опасных моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА УКРАИНА – ЭСТОНИЯ – 0:0

История противостояния Украина – Эстония:

Ранее Украина и Эстония встречались между собой четыре раза – дважды в отборе на Евро-1996 и еще столько же раз пересекались в товарняках. Все матчи завершились в пользу "сине-желтых", при этом эстонцы ни разу не поразили ворота украинцев, пропустив в сумме 10 голов. Самая результативная наша победа – 4:0, накануне старта Евро-2012.

Турнирные задачи перед матчем Украина – Эстония:

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Сборная Украины уже решила вопрос выхода на чемпионат Европы, гарантировав себе первое место в группе В отбора на Евро-2020, поэтому ноябрьские матчи против Эстонии и Сербии позволят Андрею Шевченко просмотреть ближайший резерв и опробовать новые тактические ходы.

Смотрите, как Украина обыграла чемпионов Европы:

Впрочем, еще остается одна нерешенная задача – в Белграде нашей команде нужно не проиграть, чтобы гарантировано попасть в первую корзину жеребьевки финальной части чемпионата Европы, что позволит получить более легких соперников.

Что касается Эстонии, то балтийская команда уже давно не претендует на путевку на Евро-2020. В текущем отборе эстонцы не одержали ни единой победы и с одним очком в активе замыкают турнирную таблицу группы С, где за выход борются Голландия, Германия и Северная Ирландия.

Смотрите, как Эстония проиграла Германии:

Кадровые проблемы перед матчем Украина – Эстония:

Накануне встречи с Эстонией сборная Украины понесла определение кадровые потери: не смогут помочь команде натурализованные бразильцы Марлос и Жуниор Мораес, еще не до конца восстановился Евгений Коноплянка, Виталий Миколенко приехал в расположение команды с небольшим повреждением, а Руслан Малиновский ждет пополнения в семье, поэтому получил дополнительный отдых. Зато в составе сборной может сыграть еще один дебютант – Дмитрий Иванисеня из "Зари" призван заменить дисквалифицированного Тараса Степаненко.

Букмекеры о матче Украина – Эстония:

Букмекеры считают Украину безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко – 1.17, на ничью – 7.00, на победу Эстонии – 11.00.

Отметим, что украинские болельщики не смогут попасть на поединок в Сербии.Это решение принято из соображений безопасности, чтобы избежать конфликтных ситуаций между фанами двух сборных.

Как мы писали ранее, тренер сербов оставил за бортом матча с Украиной звезду "Реала". Коуч балканцев Любиша Тумбакович решил, что Лука Йович, забивавший Андрею Пятову в бытность игроком "Айнтрахта", симулировал травму, когда пропустил поединок сербов с Люксембургом. И в этот раз вообще не вызвал форварда "Королевского клуба" в национальную команду.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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