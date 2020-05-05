Украина – Грузия: онлайн-трансляция ретроматча национальных сборных

Пока футбол не вышел из карантина, болельщики имеют возможность смотреть ретроматчи

Пока весь футбол на карантине из-за пандемии коронавируса, соскучившимся по трансляциям болельщикам остается смотреть игры прошлых лет. Сегодня состоится трансляция ретроматча национальных сборных Украины и Грузии, который прошел пять лет назад. Товарищеский поединок состоялся в австрийском Линце, на стадион пришло 700 человек.

Через пять дней после этого матча сборная Украины принимала Люксембург в отборе на чемпионат Европы и убедительно победила 3:0, голы тогда забивали Кравец, Гармаш и Коноплянка.

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Трансляция игры Украина – Грузия состоится 5 мая в 20:30

Товарищеский матч Украина – Грузия

Украина: Бойко, Хачериди, Ракицкий, Ксенз, Гусев (Шевчук, 46), Гармаш (Сидорчук, 46), Ротань (Тимощук, 46), Степаненко (Рыбалка, 46), Морозюк, Коноплянка (Олейник, 76), Селезнев (Кравец, 46).

Грузия: Лория, Лобжанидзе, (Аладашвили, 70), Кашия (Салуквадзе, 46), Амисулашвили, Наваловский, Двали, Окриашвили, Казаишвили (Вацадзе, 71), Кобахидзе, Ананидзе, Цхададзе (Чантурия, 46)

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