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Украина рассчитывает принять матчи отбора к чемпионату мира-2020 по футзалу

30 октября, 18:14

Поединки предыдущей стадии пришлось перенести по политическим причинам

Футзал в киевском Дворце спорта/Фото спорткомитет Украины

Футзал в киевском Дворце спорта/Фото спорткомитет Украины

Ассоциация футзала Украины подала заявку на проведение в Украине матчей Элитного раунда отборочного этапа чемпионата мира-2020. Об этом сообщает ресурс 5х5. Украина претендует на одну из групп. Ранее мы писали, что "сине-желтые" вышли в элитный раунд со второго места в группе – от первого их отделил лишь один гол. Кроме Украины, заявки подали Испания, Португалия, Чехия, Хорватия, Сербия и Россия.

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Отметим, что в Украине должны проходить матчи группы два Основного раунда отбора к мундиалю-2020. Но поскольку наша сборная оказалась в одной группе с Косово, независимость которого Украина не признала, то по политическим мпричинам все поединки этого квартета были перенесены в Северную Македонию.

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По итогам Основного раунда сборная Украины заняла в своем квартете второе место, уступив сборной Словении лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В элитраунде команды поделятся на четыре подгруппы по четыре участника. Первые места напрямую выйдут на мундиаль, тогда как вторые позиции разыграют между собой путевки в стыковых играх. Соперников по следующей стадии квалификации сборная Украины узнает уже 7 ноября.

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