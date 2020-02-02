Украина – Испания: анонс, прогноз и расписание трансляций отбора на футзальное Евро-2020

В стартовом матче сборная Украины проиграла Сербии

Сегодня сборная Украины по футзалу проведет второй матч отборочного турнира на чемпионат мира-2020. В сербском городе Ниш наша команда сыграет с лидерами рейтинга УЕФА – сборной Испании. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени.

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Расклады в группе. В первой игре сборная Украины уступила хозяевам – команде Сербии, со счетом 2:5. В свою очередь, испанская национальная команда обыграла французов со счетом 3:1. Таким образом, у Сербии и Испании после первого тура по три очка, у Украина и Франции – ни одного. Хозяева лидируют в турнирной таблице по дополнительным показателям.

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Для выхода на чемпионат мира Украине необходимо выигрывать группу в Сербии либо занимать второе место, а затем побеждать в плей-офф из четырех команд, занявших вторые места в своих квартетах. После стартового поражения сделать это сложно, но все еще реально.

Команда И В Н П Г О 1 Сербия 1 1 0 0 5:2 3 2 Испания 1 1 0 0 3:1 3 3 Франция 1 0 0 1 1:3 0 4 Украина 1 0 0 1 2:5 0



Все матчи отборочной группы В в Сербии:

Сербия – Украина – 5:2 Испания – Франция – 3:1 Сербия – Франция 2 февраля в 17:30 Украина – Испания 2 февраля в 21:30 Франция – Украина 4 февраля в 17:30 Испания – Сербия 4 февраля в 21:30

Прогноз букмекеров. Эксперты считают испанцев большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу Испании составляет всего 1.20, а на победу сборной Украины можно сделать ставку с котировкой 12.30, а на ничью – 6.00. Таким образом, букмекеры рассчитали вероятность исхода матча второго тура: победа Украины 8 процентов, ничья 15 процентов, победа Испании 77 процентов.

Где смотреть. Матч Украина – Испания в прямом эфире покажет канал Xsport, который можно смотреть в онлайн-сервисе oll.tv.

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Тотти забил гол в футзале Видео: Twitter

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