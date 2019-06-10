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Онлайн матча Украина – Италия в полуфинале молодежного чемпионата мира

10 июня, 15:25

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Фото: ФФУ

Во вторник, 11 июня, на молодежном чемпионате мира среди 20-летний в Польше пройдут полуфинальные поединки: сборная Украины U-20 встретится со своими сверстниками из Италии. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. Второй финалист определится в поединке между Эквадором и Южной Кореей, эта встреча начнется в 21:30.

ОНЛАЙН УКРАИНА – ИТАЛИЯ – 0:0

Молодежная сборная Украины впервые в истории добралась до этой стадии. Ранее наивысшим достижением для нашей команды была 1/8 финала. Но в этом году подопечные Александра Петракова не только сломали неприятную традицию, но и существенно улучшили – Украина уже вошла в число четырех лучших команд мира и может побороться за медали.

Правда, в полуфинале украинцам досталась именитая сборная Италии. Итальянская молодежка считается вторым фаворитом турнира после Эквадора у букмекеров. На групповом этапе "Скуадра Адзурра" выиграла два матча и один свела вничью. В плей-офф итальянцы одолели Польшу (1:0), а затем Мали (4:2).

Главной звездой команды является ее капитан Андреа Пинамонти. 20-летний нападающий "Фрозиноне", трансферная стоимость которого оценивается в 10 млн евро, в прошлом сезоне забил пять голов в Серии А. На турнире в Польше он наколотил уже 4 мяча.

 Но у нас есть достойный ответ итальянцам – это 18-летний Даниил Сикан из "Шахтера". Форвард ехал на турнир в качестве запасного, но достаточно быстро вытеснил из основы Владислава Супрягу. На его счету 4 забитых мяч на молодежном ЧМ-2019. "У Сикана – инстинкт охотника, он коршун": эксперт – о лучшем бомбардире молодежной сборной Украины.

Правда, есть у нашей команды и существенная потеря. Скорее всего, не сможет сыграть лидер нашей обороны Денис Попов, получивший травму в матче с Колумбией. Сначала у врачей было подозрение на перелом, но после УЗИ стало известно, что это всего лишь растяжение связок голеностопа.

Букмекеры считают Италию фаворитом матча: коэффициент на победу итальянцев – 2.45, на ничью – 2.85, на победу Украины – 3.10.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег онлайн, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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