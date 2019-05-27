Украина – Катар: где смотреть матч чемпионата мира

Команды встретятся во втором туре молодежного первенства мира

В первом матче украинцы обыграли американцев. Фото: Getty Images

В понедельник, 27 мая, сборная Украины проведет второй матч на чемпионате мира по футболу среди футболистов не старше 20 лет. Наша команда встретится со сборной Катара. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканале UA:Первый.

Букмекеры о матче Украина – Катар. В конторах фавориты предстоящего поединка "сине-желтые". Котировки на победу сборной Украины – 1.33, на ничью – 5.00, на победу Катара – 8.00.

Первый тур. Команды по-разному стартовали на мундиале. В первом туре сборная Украины в тяжелом поединке обыграла команду США – 2:1. А вот катарцы с треском уступили Нигерии – 0:4.

Напомним, что на чемпионат мира приехали 24 сборные, которые поделены на шесть группы. Победители и вторые команды групп проходят в 1/8 финала. Также в плей-офф получат путевки четыре лучшие команды, среди занявших третьи места.

Сборная Украины четвертый раз принимает участие в молодежном чемпионате мира. Каждый раз наша команда выходила из группы, но сразу же проигрывала в 1/8 финала.

Ранее в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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