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Украина – Корея: букмекеры назвали фаворита в финале молодежного чемпионата мира

12 июня, 10:44

Вероятность победы украинцев в поединке за главный трофей турнира оценивают в 52 процента

Сборная Украины U20 - в шаге от трофея
Сборная Украины U20 - в шаге от трофея. Фото: AFP

Букмекеры назвали котировки на финальный матч молодежного чемпионата мира, в котором сборная Украины U20 сыграет с ровесниками из Южной Кореи. Поединок за трофей состоится 15 июня в польском Лодзе. И, в отличие от матчей 1/4 финала с Колумбией и 1/2 финала с Италией, где украинцы считались аутсайдерами, в решающей игре турнира команда Александра Петракова выступит уже в роли фаворита.

На победу сборной Украины U20 в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Что касается выигрыша с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на украинцев, 1.96 – на корейцев. То есть вероятность завоевания титула командой Александра Петракова оценивают в 52 процента, корейцами – в 48 процентов. Согласно прогнозам аналитиков букмекерских контор, два наиболее вероятных результата по итогам основного времени – ничья 1:1 и победа украинцев 1:0.

Как сообщалось ранее, появилось фото из раздевалки сборной Украины после исторического выхода в финал молодежного ЧМ-2019. Украинские футболисты бурно отмечали выход в финал чемпионата мира с водой и фруктами.

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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