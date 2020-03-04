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"Украина может побороться за первое-второе место в группе": Лужный – о жеребьевке Лиги Наций

4 марта, 18:20

Елена Павлова

По мнению бывшего игрока сборной, команда Шевченко на уровне Испании, Германии, Франции или Португалии

Бывший тренер "Динамо" и защитник национальной сборной Олег Лужный оценил жеребьевку Лиги наций для Украины. Напомним, что Шевченко попал в группу смерти."Сине-желтые" сыграют в Лиге А в одной группе с Германией, Испанией и Швейцарией.

"Нормальный жребий. Сборная Украины сейчас на очень высоком уровне, так в этой группе все команды равны. Кто подойдет к турниру в лучшей форме, у кого будет везение – тот и победит. Думаю, что Украина может побороться за первое-второе место в группе. Почему нет? Мы сейчас находимся на самом высоком уровне. На том же, что Испания, Германия, Франция или Португалия. А Португалию мы ведь обыграли".

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Олег Лужный. "Рапид" киевляне прошли благодаря двум голам на выезде

Олег Лужный. "Рапид" киевляне прошли благодаря двум голам на выезде / Фото: Укринформ

Вспомнил Олег Лужный и уровень сборной Германии своего времени:

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"Ранее отдельные футболисты каждой команды, по два-три человека, очень выделялись. Это были настоящие звезды. Нынешние игроки – высокого уровня, но "под одну линию". Почти все – одинаковые. Что в защите хорошие футболисты, в полузащите, что в атаке".

Ранее мы писали, что стал известен календарь сборной Украины в новом розыгрыше Лиги наций.

Также мы сообщали, за что Украина будет бороться в новой Лиге наций – на кону путевка на ЧМ-2022 и 10 млн евро призовых.

Смотрите, как Украина пробилась на Евро

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жеребьевка Сборная Украины Олег Лужный Лига наций УЕФА

Источник: Футбол 24

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