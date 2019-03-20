Украина не удержала преимущество в два гола в первом матче элит-раунда Евро-2019
В следующий раунд выйдет лучшая команда квартета
Сборная Украины среди 19-летних стартовала в элит-раунде Евро-2019 с ничьей с командой Сербии. Подопечные Сергея Нагорняка вели в счете в два мяча, но не сумели удержать преимущество – счет в матче открыл динамовец Георгий Цитаишвили, а удвоил "горняк" Даниил Сикан. Но во втором тайме Влахович оформил дубль и принес своей команде одно очко.
Украина – Сербия – 2:2
Голы: Цитаишвили (23), Сикан (36) – Влахович 45, 77
Украина: Трубин, Слива, Снурницин, Муравский, Агапов, Цитаишвили, Крысько (Желизко, 90+3), Билошевский, Кащук (Мудрык, 59), Сикан (Супряга, 72), Бондаренко (Надольский, 59)
Удаление: Белич (74) (Сербия)
В группе с Украиной и Сербией также выступают Италии и Бельгии. В финальную часть Евро-2019 (U-19). Выйдет только победитель квартета. Напомним, сборная Украины U-19 на прошедшем Евро-2018 дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.
Напомним, сегодня Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Позже команда отправится в Лиссабон.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина не удержала преимущество в два гола в первом матче элит-раунда Евро-2019". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко
Левой в "девятку": видео шикарного мяча 18-летнего "горняка" в ворота израильтян
Украина поборется за единственную путевку на Евро-2019 с Италией, Сербией и Бельгией
19-летние футболисты из Украины узнали соперников по элит-раунду чемипоната Европы
Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2020 среди 19-летних
Мини-турнир с участием украинской команды пройдет в ноябре следующего года в Швеции
"Он же Гога, он же Жора...": из заявки "Динамо" пропал бронзовый призер Евро-2018
Талантливого 18-летнего полузащитника Цитаишвили сватают в "Шахтере" и "Зенит"