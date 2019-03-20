Украина не удержала преимущество в два гола в первом матче элит-раунда Евро-2019

В следующий раунд выйдет лучшая команда квартета

Фото: ФФУ

Украина не удержала преимущество в два гола в первом матче элит-раунда Евро-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/23d/759/5c923d75967cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/23d/759/5c923d75967cd.jpg 2019-03-20T15:18:00+02:00 Футбол В следующий раунд выйдет лучшая команда квартета

Сборная Украины среди 19-летних стартовала в элит-раунде Евро-2019 с ничьей с командой Сербии. Подопечные Сергея Нагорняка вели в счете в два мяча, но не сумели удержать преимущество – счет в матче открыл динамовец Георгий Цитаишвили, а удвоил "горняк" Даниил Сикан. Но во втором тайме Влахович оформил дубль и принес своей команде одно очко.

Украина – Сербия – 2:2

Голы: Цитаишвили (23), Сикан (36) – Влахович 45, 77

Украина: Трубин, Слива, Снурницин, Муравский, Агапов, Цитаишвили, Крысько (Желизко, 90+3), Билошевский, Кащук (Мудрык, 59), Сикан (Супряга, 72), Бондаренко (Надольский, 59)

Удаление: Белич (74) (Сербия)

В группе с Украиной и Сербией также выступают Италии и Бельгии. В финальную часть Евро-2019 (U-19). Выйдет только победитель квартета. Напомним, сборная Украины U-19 на прошедшем Евро-2018 дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

Напомним, сегодня Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи против Португалии и Люксембурга в отборе на Евро-2020. Позже команда отправится в Лиссабон.

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