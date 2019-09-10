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Украина – Нигерия: видео голов и обзор матча на "Днепр-Арене"

10 сентября, 21:53

Андрей Шевченко испытывает экспериментальный состав нашей сборной в игре с "африканскими бразильцами"

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины принимает на "Днепр-Арене" в товарищеском матче "африканских бразильцев", как называют национальную команду Нигерию. Онлайн Украина – Нигерия с видеоповторами голов доступен в трансляции на нашем сайте.

УКРАИНА – НИГЕРИЯ – 0:1 (Арибо, 4)

Уже на 4-й минуте Нигерия открыла счет в поединке. Калу и Ивоби, вдвоем прошив оборону украинцев, создали момент для своего партнера – Жозефа Арибо, и тот с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот Лунина. Украина проигрывает – 0:1

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На 34-й минуте Нигерия забивает второй мяч. Караваев в своей штрафной сфолил против Самюэля Калу, судья назначил пенальти, который реализовал Осимхен. Лунин едва не достал мяч, но "едва" не считается... Украина – Нигерия – 0:2. Дело идет к разгрому украинцев...

Напомним, разгромив субботу на выезде Литву (3:0), Украина стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

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Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".

Интересно, что Зинченко посвятил вильнюсский гол маме и "пригрозил" Месси. "Гол хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. В прошлому году тоже забил на ее день рождения – чехам. Наверное, нужно перед каждым матчем думать, что у мамы день рождения, тогда, может, буду забивать больше, чем Месси", – говорил после 3:0 с Литвой Александр Зинченко.

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины видео голов сборная Нигерии

Источник: Сегодня|Спорт

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