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Украина обыграет Люксембург с вероятностью в 85 процентов: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

10 июня, 17:46

Шансы команды Андрея Шевченко победить Люксембург оцениваются как очень высокие, также аналитики прогнозируют три гола

Сборная Украины - большой фаворит поединка с Люксембургом
Сборная Украины - большой фаворит поединка с Люксембургом. Фото: Reuters

В понедельник сборная Украины проведет четвертый матч в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. Соперник – сборная Люксембурга, а поединок носит статус битвы лидеров группы В. На данный момент команда Андрея Шевченко лидирует с 7 очками, а Люксембург идет вторым (4 очка). Матч Украина – Люксембург начнется в 21:45 и пройдет на стадионе "Арена Львов".

Украина Люксембург смотреть онлайн трансляцию 10 июня

Эксперты считают наших футболистов большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу сборной Украины составляет всего 1.14, тогда как на победу Люксембурга можно сделать ставку с коэффициентом 18.50, а на ничью – 9.50.

Таким образом, вероятность победу украинской сборной оценивается букмекерами в 85 процентов, вероятность победы Люксембурга – в 5 процентов, ничьей – в 10 процентов.

Украина Люксембург видео голов смотреть онлайн

Даже с форой в два мяча сборная Украины все равно фаворит. Также букмекеры предсказывают три забитых мяча.

Таблица группы В отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА32107-17
2 ЛЮКСЕМБУРГ31114-44
3 ПОРТУГАЛИЯ20201-12
4 ЛИТВА20112-31
5 СЕРБИЯ20111-61

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег букмекеры, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

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Сегодня|Спорт

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