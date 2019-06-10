Украина обыграет Люксембург с вероятностью в 85 процентов: прогноз букмекеров на матч отбора Евро-2020

Шансы команды Андрея Шевченко победить Люксембург оцениваются как очень высокие, также аналитики прогнозируют три гола

Сборная Украины - большой фаворит поединка с Люксембургом. Фото: Reuters

В понедельник сборная Украины проведет четвертый матч в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020 года. Соперник – сборная Люксембурга, а поединок носит статус битвы лидеров группы В. На данный момент команда Андрея Шевченко лидирует с 7 очками, а Люксембург идет вторым (4 очка). Матч Украина – Люксембург начнется в 21:45 и пройдет на стадионе "Арена Львов".

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Эксперты считают наших футболистов большими фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу сборной Украины составляет всего 1.14, тогда как на победу Люксембурга можно сделать ставку с коэффициентом 18.50, а на ничью – 9.50.

Таким образом, вероятность победу украинской сборной оценивается букмекерами в 85 процентов, вероятность победы Люксембурга – в 5 процентов, ничьей – в 10 процентов.

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Даже с форой в два мяча сборная Украины все равно фаворит. Также букмекеры предсказывают три забитых мяча.

Таблица группы В отбора на Евро-2020:

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 3 2 1 0 7-1 7 2 ЛЮКСЕМБУРГ 3 1 1 1 4-4 4 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ЛИТВА 2 0 1 1 2-3 1 5 СЕРБИЯ 2 0 1 1 1-6 1

Напомним, в пятницу, 7 июня, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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