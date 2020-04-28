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Украина обыграла Румынию: Конополянка отдувался за всех партнеров в киберфутбол

28 апреля, 22:18

Андрей Фоменко

Полузащитник "Шахтера" провел с соперником три матча и в двух победил

Некоторые футболисты во время вынужденной паузы находят себе развлечение в компьютерных играх. В последнее время киберспорт вышел на новый уровень: на приставках играют самые настоящие профессионалы. Сегодня организовали международную встречу: на нашем сайте шла трансляция киберфутбольного матча Украина – Румыния.

За "сине-желтых" сражался полузащитник "Шахтера" и сборной Евгений Коноплянка, за наших западных соседей – 23-летний хавбек нидерландского "Аякса" Рэзван Марин. Ранее Коноплянка и Зинченко обыграли поляков в виртуальный футбол. Соперники провели три матча. Сначала украинец выиграл 3:0, затем уступил с такой же разницей в три мяча – 3:6. А в решающем поединке ловчее оказался Евгений – 4:2. Таким образом, по сумме трех встреч Украина обыграла Румынию – 2:1.

К слову, Марин играет в FIFA уже четыре года, тогда как наш земляк – начинающий игрок. А в реальном футболе за сборную Рэзван начал выступать в 20 лет, когда играл в бельгийском "Стандарде". Там он провел два сезона, после чего прошлым летом перебрался в Нидерланды.

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Смотрите, как Коноплянка забивал за "Шахтер" в ворота "Динамо"

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футбол Сборная Украины Евгений Коноплянка сборная Румынии киберфутбол

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