Украина – Панама: где смотреть матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира

Список трансляций матча нашей молодежки на мундиале в Польше

Фото: ФФУ

3 июня молодежная сборная Украины сыграет в 1/8 финале чемпионата мира среди 20-летних, который проходит в Польше. Первым соперников нашей команды на стадии плей-офф станет команда Панамы. Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на телеканале UA:Первый.

Молодежный ЧМ-2019 по футболу: результаты, таблицы, расписание плей-офф

На групповом этапе молодежная сборная Панамы по одному матчу выиграла, проиграла и сыграла вничью с разницей мячей 3:4. Они финишировали в группе после Мали и Франции, но впервые в истории вышли в 1/8 финала, попав в число лучших команд, занявших третьи места.

Украина на групповом этапе одержала две победы и еще один поединок свела вничью. Это позволило подопечным Александра Петракова досрочно выйти в плей-офф и получить более легкого соперника.

Тем не менее, впереди у нашей команды серьезное испытание: еще ни разу в истории сборная Украины не преодолевала 1/8 финала на молодежном чемпионате. Трижды украинцы пытались пройти дальше, и каждый раз безуспешно.

Букмекеры считают, что в этот раз украинцам по силам выйти в четвертьфинал: коэффициент на победу Украины – 1.55, на ничью – 3.80, на победу Панамы – 6.00.

Ранее о матче Украина – Панама на молодежном ЧМ-2019 высказался эксперт: "Наши к роли фаворита не сильно приучены".

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