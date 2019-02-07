Украина получила своего человека в Исполкоме УЕФА
Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций
Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выборы в исполком УЕФА состоялись на конгрессе союза в четверг в Риме. Кроме Павелко, в исполком УЕФА выбраны: Шандор Чаньи (Венгрия), Арманд Дука (Албания), Фернанду Гомеш (Португалия), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Луис Рубиалес (Испания) и Давор Шукер (Хорватия). Срок полномочий членов исполкома УЕФА рассчитан на четыре года.
Также УЕФА утвердил членом исполкома союза от Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA) президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи. Кроме него ECA в исполкоме УЕФА представит глава организации президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.
Венгр Чаньи также переизбран вице-президентом ФИФА от УЕФА на четыре года. Англичанин Грег Кларк выбран вице-президентом ФИФА, как представитель британских футбольных ассоциаций.
Немец Райнхард Гриндель выбран представителем УЕФА в совете ФИФА на четыре года. Португалец Фернанду Гомеш и киприот Георгиос Кумас выбраны в совет ФИФА на двухлетние сроки.
Напомним, что сегодня Александер Чеферин был переизбран президентом УЕФА на новый срок. Словенец продолжит руководить европейским футболом до 2023 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках. В Риме на заседании Исполкома УЕФА могут обсудить "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф.
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