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Украина получила своего человека в Исполкоме УЕФА

Сегодня, 18:38

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций

Конгресс УЕФА в Риме
Конгресс УЕФА в Риме. Фото: AFP
Украина получила своего человека в Исполкоме УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c5e/de5/5c5c5ede54cb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c5e/de5/5c5c5ede54cb1.jpg Футбол Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко избран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выборы в исполком УЕФА состоялись на конгрессе союза в четверг в Риме. Кроме Павелко, в исполком УЕФА выбраны: Шандор Чаньи (Венгрия), Арманд Дука (Албания), Фернанду Гомеш (Португалия), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Луис Рубиалес (Испания) и Давор Шукер (Хорватия). Срок полномочий членов исполкома УЕФА рассчитан на четыре года.

Также УЕФА утвердил членом исполкома союза от Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA) президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи. Кроме него ECA в исполкоме УЕФА представит глава организации президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Венгр Чаньи также переизбран вице-президентом ФИФА от УЕФА на четыре года. Англичанин Грег Кларк выбран вице-президентом ФИФА, как представитель британских футбольных ассоциаций.

Немец Райнхард Гриндель выбран представителем УЕФА в совете ФИФА на четыре года. Португалец Фернанду Гомеш и киприот Георгиос Кумас выбраны в совет ФИФА на двухлетние сроки.

Напомним, что сегодня Александер Чеферин был переизбран президентом УЕФА на новый срок. Словенец продолжит руководить европейским футболом до 2023 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках. В Риме на заседании Исполкома УЕФА могут обсудить "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф.

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Тег УЕФА, ФФУ, Андрей Павелко

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Сегодня|Спорт

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