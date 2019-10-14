Украина – Португалия и еще шесть битв за Евро: расписание и результаты матчей 14 октября

В понедельник, 14 октября, пройдут еще семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Центральным будет противостояние в Киеве. Онлайн Украина Португалия смотрите в трансляции на нашем сайте. В марте в Лиссабоне команда Андрея Шевченко сыграла против Криштиану Роналду вничью (0:0). Если этот исход повторится сегодня, украинцы досрочно выйдут на Евро-2020.
Отборочный турнир Евро-2020. Все матчи понедельника, 14 октября
ГРУППА A
21:45 Болгария – Англия
21:45 Косово – Черногория
Турнирная таблица группы А
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|5
|4
|0
|1
|20-6
|12
|2
|ЧЕХИЯ
|6
|4
|0
|2
|11-9
|12
|3
|КОСОВО
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|6
|0
|3
|3
|3-12
|3
|5
|БОЛГАРИЯ
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
ГРУППА B
21:45 Украина – Португалия ТВ: канал "Украина", "Футбол 1"
21:45 Литва – Сербия
Турнирная таблица группы В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|6
|5
|1
|0
|13-1
|16
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|5
|3
|2
|0
|13-4
|11
|3
|СЕРБИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|5
|ЛИТВА
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
ГРУППА H
21:45 Франция – Турция ТВ: "Футбол 2"
21:45 Исландия – Андорра
21:45 Молдова – Албания
Турнирная таблица группы H
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|15-2
|18
|2
|ФРАНЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|20-4
|18
|3
|ИСЛАНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|10-10
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|7
|3
|0
|4
|10-10
|9
|5
|АНДОРРА
|7
|1
|0
|6
|1-14
|3
|6
|МОЛДОВА
|7
|1
|0
|6
|2-18
|3
Как мы писали ранее, на Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой. Польский защитник "Динамо" Кендзера – уже в финальной части чемпионата Европы. Там за него будет болеть обворожительная киевлянка.
Также сообщалось, что после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Букмекеры не разделяют фантазии Черчесова, называя сборную РФ лишь десятым претендентом на трофей.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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