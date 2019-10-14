Украина – Португалия и еще шесть битв за Евро: расписание и результаты матчей 14 октября

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В понедельник, 14 октября, пройдут еще семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Центральным будет противостояние в Киеве. Онлайн Украина Португалия смотрите в трансляции на нашем сайте. В марте в Лиссабоне команда Андрея Шевченко сыграла против Криштиану Роналду вничью (0:0). Если этот исход повторится сегодня, украинцы досрочно выйдут на Евро-2020.

Отборочный турнир Евро-2020. Все матчи понедельника, 14 октября

ГРУППА A

21:45 Болгария – Англия

21:45 Косово – Черногория

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Турнирная таблица группы А

И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 5 4 0 1 20-6 12 2 ЧЕХИЯ 6 4 0 2 11-9 12 3 КОСОВО 5 2 2 1 10-10 8 4 ЧЕРНОГОРИЯ 6 0 3 3 3-12 3 5 БОЛГАРИЯ 6 0 3 3 5-11 3

ГРУППА B

21:45 Украина – Португалия ТВ: канал "Украина", "Футбол 1"

21:45 Литва – Сербия

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Турнирная таблица группы В

И В Н П М О 1 УКРАИНА 6 5 1 0 13-1 16 2 ПОРТУГАЛИЯ 5 3 2 0 13-4 11 3 СЕРБИЯ 5 2 1 2 10-12 7 4 ЛЮКСЕМБУРГ 6 1 1 4 5-11 4 5 ЛИТВА 6 0 1 5 4-17 1

ГРУППА H

21:45 Франция – Турция ТВ: "Футбол 2"

21:45 Исландия – Андорра

21:45 Молдова – Албания

Турнирная таблица группы H

И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 7 6 0 1 15-2 18 2 ФРАНЦИЯ 7 6 0 1 20-4 18 3 ИСЛАНДИЯ 7 4 0 3 10-10 12 4 АЛБАНИЯ 7 3 0 4 10-10 9 5 АНДОРРА 7 1 0 6 1-14 3 6 МОЛДОВА 7 1 0 6 2-18 3

Как мы писали ранее, на Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой. Польский защитник "Динамо" Кендзера – уже в финальной части чемпионата Европы. Там за него будет болеть обворожительная киевлянка.

Также сообщалось, что после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Букмекеры не разделяют фантазии Черчесова, называя сборную РФ лишь десятым претендентом на трофей.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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