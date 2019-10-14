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Украина – Португалия и еще шесть битв за Евро: расписание и результаты матчей 14 октября

14 октября, 10:50

Отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020 входит в свою решающую фазу

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В понедельник, 14 октября, пройдут еще семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Центральным будет противостояние в Киеве. Онлайн Украина Португалия смотрите в трансляции на нашем сайте. В марте в Лиссабоне команда Андрея Шевченко сыграла против Криштиану Роналду вничью (0:0). Если этот исход повторится сегодня, украинцы досрочно выйдут на Евро-2020.

Отборочный турнир Евро-2020. Все матчи понедельника, 14 октября

ГРУППА A

21:45 Болгария – Англия

21:45 Косово – Черногория

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Турнирная таблица группы А

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ540120-612
2 ЧЕХИЯ640211-912
3 КОСОВО522110-108
4 ЧЕРНОГОРИЯ60333-123
5 БОЛГАРИЯ60335-113

ГРУППА B

21:45 Украина – Португалия ТВ: канал "Украина", "Футбол 1"

21:45 Литва – Сербия

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Турнирная таблица группы В

ИВНПМО
1 УКРАИНА651013-116
2 ПОРТУГАЛИЯ532013-411
3 СЕРБИЯ521210-127
4 ЛЮКСЕМБУРГ61145-114
5 ЛИТВА60154-171

ГРУППА H

21:45 Франция – Турция ТВ: "Футбол 2"

21:45 Исландия – Андорра

21:45 Молдова – Албания

Турнирная таблица группы H

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ760115-218
2 ФРАНЦИЯ760120-418
3 ИСЛАНДИЯ740310-1012
4 АЛБАНИЯ730410-109
5 АНДОРРА71061-143
6 МОЛДОВА71062-183

Как мы писали ранее, на Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой. Польский защитник "Динамо" Кендзера – уже в финальной части чемпионата Европы. Там за него будет болеть обворожительная киевлянка.

Также сообщалось, что после победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы. Букмекеры не разделяют фантазии Черчесова, называя сборную РФ лишь десятым претендентом на трофей.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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