Украина – Португалия: матч рассудит фартовый для Украины рефери

Энтони Тейлор / Фото: ФФУ

Сборная Украины готовится к матчам отбора на Евро-2020. Уже сегодня, 11 октября, национальная команда встретится с Литвой в Харькове на ОСК "Метталист". На нашем сайте будет доступен онлайн матча Украина – Литва с яркими фото и видео голов.

А уже через три дня, 14 октября, наша сборная приедет в Киев, чтобы сыграть с грозными Португальцами. Уже известна бригада арбитров на этот поединок, который пройдет на НСК "Олимпийский".

Так, матч Украина – Португалия будет судить судья из Англии – Энтони Тейлор. Его помощниками будут – Гари Бэсвик и Адам Нунн. Четвертый арбитр – Крэйг Поусон (все из Англии).

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Отметим, что Энтони Тэйлор был главным арбитром матча Чехия – Украина (1:2) в Лиге Наций в 2018-м году.

Ранее Андрей Шевченко поделился мыслями перед матчем с Литвой. Наставник оценил шансы команды в поединке отбора на Евро-2020.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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