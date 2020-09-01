Украина прилетела во Львов на Лигу наций без защитника "Динамо" и завтра не выйдет из отеля

Перед ужином представители команды сдали уже третий ПЦР-тест за эти сборы

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к старту нового сезона Лиги Наций. 3 сентября во Львове команда Андрея Шевченко примет Швейцарию, а 6-го – сыграет на выезде с Испанией. В первый день осени расположение "сине-желтых" покинул 20-летний защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Ранее мы рассказывали, как сборную Украины изменил новый тренер по физподготовке.

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Как отмечает сайт УАФ, к самоотдаче и игровым качествам Александра у тренерского штаба нет никаких замечаний. Однако, учитывая высокую конкуренцию центрбеков в нынешнем составе сборной, услуги Сироты нужнее молодежной команде. В ее расположение защитник и прибудет сегодня.



Фото УАФ

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Во время занятия на "Солнечном" пятерка игроков, которая присоединилась к лагерю сборной накануне поздно вечером, выполняла беговую работу и занималась с тренером по физподготовке. Яремчук, Безус, Пластун, Соболь и Харатин в воскресенье еще играли за свои клубы в чемпионатах Бельгии и Венгрии, а весь понедельник потратили на дорогу в Харьков. Остальная часть команды сегодня работала над тактикой.

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Фто УАФ

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В 17.00 сборная Украины чартерным рейсом улетела во Львов. В столице Галичины "сине-желтые" разместились в "Гранд-отеле". Отмечается, что персонал отеля постоянно находится в защитных масках, только при необходимости контактируя с представителями менеджмента команды. А все члены делегации живут в отдельном крыле, не пересекаясь с другими посетителями.

Перед ужином представители команды сдали уже третий ПЦР-тест за эти сборы. Нынешний проведен непосредственно УЕФА как организатором Лиги наций.

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Завтра "сине-желтые" весь день проведут в гостинице, чтобы избежать любых контактов с внешней средой. А вечером состоится предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко и капитана сборной Андрея Пятова. После этого команда проведет официальную тренировку на газоне "Арены Львов".

Ранее Пятов признался, почему на тренировках Шевченко ему сложнее.

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