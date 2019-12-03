Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Украина проиграет стартовый матч на Евро-2020 со счетом 0:2 – букмекеры

3 декабря, 15:45

Уже появились котировки на первый тур группового этапа чемпионата Европы 2020 года

В первом матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами

В первом матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами / Фото: Reuters

На днях в Бухаресте прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы и стал известен календарь Евро-2020. Сборная Украины первый матч сыграет в Амстердаме против команды Нидерландов, в составе которой выступает лучший молодой футболист мира Маттейс де Лигт и второй в опросе на "Золотой мяч" Вирджил ван Дейк.

Матч Нидерланды – Украина состоится 14 июня и начнется в 22:00. Букмекеры уже опубликовали котировки на стартовый матч команды Андрея Шевченко. Мы – аутсайдеры. Коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет 1.60, тогда как ставку на победу украинской команды можно сделать с котировкой 5.40, а на ничью – 4.10.

Наиболее вероятные счета матча, по мнению аналитиков букмекерских контор, 2:0 в пользу Нидерландов (коэффициент 5.90), а также 1:0 (коэффициент 6.0). Следующие по вероятности – 3:0 (коэффициент 8.50), 2:1 (коэффициент 8.90), 1:1 (коэффициент 9.10) и 0:0 (коэффициент 12.0).

Реклама

Таким образом, вероятность победы Нидерландов в первом матче на Евро-2020 равна 59 процентам, вероятность ничьей 23 процента, вероятность победы сборной Украины – всего 18 процентов.

В тренде
Месси выиграл "Золотой мяч", став лучшим игроком за всю историю футбола
Лионель Месси

Смотрите, как сборная Нидерландов отгрузила пять мячей в ворота Эстонии:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

прогноз букмекеры Сборная Украины сборная Голландии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мальме" – "Динамо": киевляне проиграли в меньшинстве и осложнили выход в 1/16 Лиги ЕвропыФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Историческая ничья в Манчестере:
Историческая ничья в Манчестере: "Шахтер" приблизился к выходу в весеннюю часть Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
"Шахтер" и "Динамо" громят своих соперников: все результаты 15-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...