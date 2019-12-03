Украина проиграет стартовый матч на Евро-2020 со счетом 0:2 – букмекеры

Уже появились котировки на первый тур группового этапа чемпионата Европы 2020 года

В первом матче на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами / Фото: Reuters

На днях в Бухаресте прошла жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы и стал известен календарь Евро-2020. Сборная Украины первый матч сыграет в Амстердаме против команды Нидерландов, в составе которой выступает лучший молодой футболист мира Маттейс де Лигт и второй в опросе на "Золотой мяч" Вирджил ван Дейк.

Матч Нидерланды – Украина состоится 14 июня и начнется в 22:00. Букмекеры уже опубликовали котировки на стартовый матч команды Андрея Шевченко. Мы – аутсайдеры. Коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет 1.60, тогда как ставку на победу украинской команды можно сделать с котировкой 5.40, а на ничью – 4.10.

Наиболее вероятные счета матча, по мнению аналитиков букмекерских контор, 2:0 в пользу Нидерландов (коэффициент 5.90), а также 1:0 (коэффициент 6.0). Следующие по вероятности – 3:0 (коэффициент 8.50), 2:1 (коэффициент 8.90), 1:1 (коэффициент 9.10) и 0:0 (коэффициент 12.0).

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Таким образом, вероятность победы Нидерландов в первом матче на Евро-2020 равна 59 процентам, вероятность ничьей 23 процента, вероятность победы сборной Украины – всего 18 процентов.

Смотрите, как сборная Нидерландов отгрузила пять мячей в ворота Эстонии:

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