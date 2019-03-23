Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних

Украинцы первыми открыли счет, но удержать преимущество не сумели

Фото: ФФУ

Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/65b/f11/5c965bf11f9fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/65b/f11/5c965bf11f9fd.jpg 2019-03-23T18:16:00+02:00 Футбол Украинцы первыми открыли счет, но удержать преимущество не сумели

Сборная Украины уступила во втором матче элит-раунда за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2019 года среди 19-летних. Украинцы усилиями Георгия Цитаишвили открыли счет в первом тайме, но спустя минуту пропустили в свои ворота, а перед самым свитком на перерыв позволили сопернику выйти вперед. Все попытки украинцев отыграться не увенчались успехом, а вот итальянцы на шестой компенсированной минуте ко второму тайму забили третий мяч.

В первом матче Украина не удержала преимущество в два гола над Сербией.

Италия U-19 -Украина U-19 – 3:1

Голы: Сальседо (38), Риккарди (45+1), Бетелла (90+6) – Цитаишвили (37)

Украина: Трубин, Муравский, Слива, Снурницын (Биловар, 47), Кащук (Шулянский, 72), Холод, Цитаишвили, Сикан, Белошевский, Бондаренко (Железко, 35), Крыськив (Мудрик, 45).

Италия: Карнезекки, Белланова, Эспозито (Гавьоли, 74), Беттелла, Распадори (Петрелли, 74), Фаджоли (Риччи, 65), Сальседо, Гоцци Иверу, Греко (Коррадо, 56), Портанова, Риккарди (Мерола, 66).

В группе с Украиной и Италией также выступают Сербия и Бельгия. В финальную часть Евро-2019 (U-19). Выйдет только победитель квартета. Напомним, сборная Украины U-19 на прошедшем Евро-2018 дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

4. Кипр U19 2 0 0 2 0:6 0 # Группа 7 И B Н П Г О 1. Италия U19 2 1 1 0 5:3 4 2. Бельгия U19 2 1 1 0 4:2 4 3. Украина U19 2 0 1 1 3:5 1 4. Сербия U19 2 0 1 1 2:4 1

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.