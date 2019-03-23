Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних

Сегодня, 18:16

Украинцы первыми открыли счет, но удержать преимущество не сумели

Фото: ФФУ
Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/65b/f11/5c965bf11f9fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/65b/f11/5c965bf11f9fd.jpg Футбол Украинцы первыми открыли счет, но удержать преимущество не сумели

Сборная Украины уступила во втором матче элит-раунда за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2019 года среди 19-летних. Украинцы усилиями Георгия Цитаишвили открыли счет в первом тайме, но спустя минуту пропустили в свои ворота, а перед самым свитком на перерыв позволили сопернику выйти вперед. Все попытки украинцев отыграться не увенчались успехом, а вот итальянцы на шестой компенсированной минуте ко второму тайму забили третий мяч.

В первом матче Украина не удержала преимущество в два гола над Сербией.

Италия U-19 -Украина U-19 – 3:1
Голы: Сальседо (38), Риккарди (45+1), Бетелла (90+6) – Цитаишвили (37)

Украина: Трубин, Муравский, Слива, Снурницын (Биловар, 47), Кащук (Шулянский, 72), Холод, Цитаишвили, Сикан, Белошевский, Бондаренко (Железко, 35), Крыськив (Мудрик, 45).

Италия: Карнезекки, Белланова, Эспозито (Гавьоли, 74), Беттелла, Распадори (Петрелли, 74), Фаджоли (Риччи, 65), Сальседо, Гоцци Иверу, Греко (Коррадо, 56), Портанова, Риккарди (Мерола, 66).

В группе с Украиной и Италией также выступают Сербия и Бельгия. В финальную часть Евро-2019 (U-19). Выйдет только победитель квартета. Напомним, сборная Украины U-19 на прошедшем Евро-2018 дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

4.Кипр U1920020:60
#Группа 7ИBНПГО
1.Италия U1921105:34
2.Бельгия U1921104:24
3.Украина U1920113:51
4.Сербия U1920112:41

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сборная Украины U19, Евро-2019 (U19)

Вы сейчас просматриваете новость " Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина не удержала преимущество в два гола в первом матче элит-раунда Евро-2019

20 марта, 15:18

В следующий раунд выйдет лучшая команда квартета

Юный форвард "Шахтера" забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко

28 февраля, 13:13

Левой в "девятку": видео шикарного мяча 18-летнего "горняка" в ворота израильтян

Сергей Нагорняк стал главным тренером двух сборных Украины

15 февраля, 20:06

Специалист будет работать с 19-летними и 15-летними игроками

Украина поборется за единственную путевку на Евро-2019 с Италией, Сербией и Бельгией

6 декабря 2018, 15:21

19-летние футболисты из Украины узнали соперников по элит-раунду чемипоната Европы

Сборная Украины узнала соперников по отбору на Евро-2020 среди 19-летних

6 декабря 2018, 14:43

Мини-турнир с участием украинской команды пройдет в ноябре следующего года в Швеции

"Он же Гога, он же Жора...": из заявки "Динамо" пропал бронзовый призер Евро-2018

21 ноября 2018, 10:09

Талантливого 18-летнего полузащитника Цитаишвили сватают в "Шахтере" и "Зенит"

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида

Генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка
Загрузка...

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

Сегодня, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Сегодня, 10:37

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

Вчера, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

Вчера, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Вчера, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Елена Беркова экстренно госпитализирована