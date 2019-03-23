Украина проиграла Италии в элит-раунде Евро-2019 среди 19-летних
Украинцы первыми открыли счет, но удержать преимущество не сумели
Сборная Украины уступила во втором матче элит-раунда за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2019 года среди 19-летних. Украинцы усилиями Георгия Цитаишвили открыли счет в первом тайме, но спустя минуту пропустили в свои ворота, а перед самым свитком на перерыв позволили сопернику выйти вперед. Все попытки украинцев отыграться не увенчались успехом, а вот итальянцы на шестой компенсированной минуте ко второму тайму забили третий мяч.
В первом матче Украина не удержала преимущество в два гола над Сербией.
Италия U-19 -Украина U-19 – 3:1
Голы: Сальседо (38), Риккарди (45+1), Бетелла (90+6) – Цитаишвили (37)
Украина: Трубин, Муравский, Слива, Снурницын (Биловар, 47), Кащук (Шулянский, 72), Холод, Цитаишвили, Сикан, Белошевский, Бондаренко (Железко, 35), Крыськив (Мудрик, 45).
Италия: Карнезекки, Белланова, Эспозито (Гавьоли, 74), Беттелла, Распадори (Петрелли, 74), Фаджоли (Риччи, 65), Сальседо, Гоцци Иверу, Греко (Коррадо, 56), Портанова, Риккарди (Мерола, 66).
В группе с Украиной и Италией также выступают Сербия и Бельгия. В финальную часть Евро-2019 (U-19). Выйдет только победитель квартета. Напомним, сборная Украины U-19 на прошедшем Евро-2018 дошла до полуфинала, где разгромно проиграла Португалии (0:5). Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.
|4.
|Кипр U19
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|#
|Группа 7
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия U19
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|2.
|Бельгия U19
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3.
|Украина U19
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|4.
|Сербия U19
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
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