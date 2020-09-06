Украина пропустила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко

В матче против Испании в Лиге наций сборная Украины оказалась в роли догоняющих уже на второй минуте, когда Серхио Рамос реализовал пенальти. Наша национальная команда пропустила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко. Испания – Украина онлайн можно смотреть на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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До этого быстрее всех защиту сборной Украины пробивала сборная Нигерии в товарищеском матче в 2019 году. Тогда Джо Арибо отличился уже на 4-й минуте.

А в официальном матче самый быстрый гол команда Андрея Шевченко пропустила в стартовом матче отбора на ЧМ-2018 против Исландии в 2016 году, когда Альфред Финнбогасон поразил ворота Андрея Пятова на пятой минуте.

Смотрите, как Серхио Рамос открыл счет в матче Испания – Украина:

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Напомним, в стартовом матче Лиги наций Испания сыграла 1:1 с Германией на ее поле. На последних секундах "Красную фурию" спас от поражения Хосе Гайя.

Между тем команда Андрея Шевченко перед встречей с Испанией победила в фартовом для себя Львове. Украина обыграла Швейцарию 2:1.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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