Украина против Литвы и другие матчи: расписание трансляций и результаты матчей отбора Евро-2020

В пятницу, 11 октября, пройдут семь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня свои матчи проведут представители групп A, B и H. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей пятницы, время их начала, котировки букмекеров, список трансляций, где смотреть, результаты и турнирные таблицы групп.
Группа А
21:45 Чехия – Англия – Футбол-2, Oll.tv, онлайн матчаЧехия – Англия
Букмекеры: 5.75 – 4.00 – 1.60
21:45 Черногория – Болгария – Oll.tv
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|4
|4
|0
|0
|19-4
|12
|2
|ЧЕХИЯ
|5
|3
|0
|2
|9-8
|9
|3
|КОСОВО
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|5
|0
|2
|3
|3-12
|2
|5
|БОЛГАРИЯ
|5
|0
|2
|3
|5-11
|2
Группа B
21:45 Португалия – Люксембург – Oll.tv, онлайн матча Португалия – Люксембург
Букмекеры: 1.03 – 18.50 – 41.00
21:45 Украина – Литва – Футбол-1, ТРК Украина, Oll.tv
Букмекеры: 1.06 – 13.00 – 31.00
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|5
|4
|1
|0
|11-1
|13
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|3
|СЕРБИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|5
|ЛИТВА
|5
|0
|1
|4
|4-15
|1
Группа H
21:45 Андорра – Молдова – Oll.tv
Букмекеры: 4.60 – 2.80 – 2.00
21:45 Исландия – Франция – Oll.tv, онлайн матча Исландия – Франция
Букмекеры: 7.00 – 4.10 – 1.50
21:45 Турция – Албания – Oll.tv
Букмекеры: 1.44 – 4.33 – 8.00
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|6
|5
|0
|1
|14-2
|15
|2
|ФРАНЦИЯ
|6
|5
|0
|1
|19-4
|15
|3
|ИСЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|10-9
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|6
|3
|0
|3
|10-9
|9
|5
|МОЛДОВА
|6
|1
|0
|5
|2-17
|3
|6
|АНДОРРА
|6
|0
|0
|6
|0-14
|0
Смотрите, как Украина громила Литву в предыдущем матче:
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