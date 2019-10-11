Украина против Литвы и другие матчи: расписание трансляций и результаты матчей отбора Евро-2020

Список всех матчей отбора на Евро-2020 пятницы, их результаты и турнирное положение команд

/ Фото: AFP

В пятницу, 11 октября, пройдут семь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня свои матчи проведут представители групп A, B и H. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей пятницы, время их начала, котировки букмекеров, список трансляций, где смотреть, результаты и турнирные таблицы групп.

Онлайн матча Украина – Литва

Группа А

21:45 Чехия – Англия – Футбол-2, Oll.tv, онлайн матчаЧехия – Англия

Букмекеры: 5.75 – 4.00 – 1.60

21:45 Черногория – Болгария – Oll.tv

Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

N Команды Реклама И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 4 4 0 0 19-4 12 2 ЧЕХИЯ 5 3 0 2 9-8 9 3 КОСОВО 5 2 2 1 10-10 8 4 ЧЕРНОГОРИЯ 5 0 2 3 3-12 2 5 БОЛГАРИЯ 5 0 2 3 5-11 2

Группа B

21:45 Португалия – Люксембург – Oll.tv, онлайн матча Португалия – Люксембург

Букмекеры: 1.03 – 18.50 – 41.00

21:45 Украина – Литва – Футбол-1, ТРК Украина, Oll.tv

Букмекеры: 1.06 – 13.00 – 31.00

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 5 4 1 0 11-1 13 2 ПОРТУГАЛИЯ 4 2 2 0 10-4 8 3 СЕРБИЯ 5 2 1 2 10-12 7 4 ЛЮКСЕМБУРГ 5 1 1 3 5-8 4 5 ЛИТВА 5 0 1 4 4-15 1

Группа H

21:45 Андорра – Молдова – Oll.tv

Букмекеры: 4.60 – 2.80 – 2.00

21:45 Исландия – Франция – Oll.tv, онлайн матча Исландия – Франция

Букмекеры: 7.00 – 4.10 – 1.50

21:45 Турция – Албания – Oll.tv

Букмекеры: 1.44 – 4.33 – 8.00

N Команды И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 6 5 0 1 14-2 15 2 ФРАНЦИЯ 6 5 0 1 19-4 15 3 ИСЛАНДИЯ 6 4 0 2 10-9 12 4 АЛБАНИЯ 6 3 0 3 10-9 9 5 МОЛДОВА 6 1 0 5 2-17 3 6 АНДОРРА 6 0 0 6 0-14 0

Смотрите, как Украина громила Литву в предыдущем матче:

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