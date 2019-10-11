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Украина против Литвы и другие матчи: расписание трансляций и результаты матчей отбора Евро-2020

11 октября, 16:13

Список всех матчей отбора на Евро-2020 пятницы, их результаты и турнирное положение команд

/ Фото: AFP

В пятницу, 11 октября, пройдут семь матчей отборочного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Сегодня свои матчи проведут представители групп A, B и H. Представляем вашему вниманию расписание всех матчей пятницы, время их начала, котировки букмекеров, список трансляций, где смотреть, результаты и турнирные таблицы групп.

Онлайн матча Украина – Литва

Группа А

21:45 Чехия – Англия – Футбол-2, Oll.tv, онлайн матчаЧехия – Англия
Букмекеры: 5.75 – 4.00 – 1.60

21:45 Черногория – БолгарияOll.tv
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

N

Команды

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ИВНПМО
1 АНГЛИЯ440019-412
2 ЧЕХИЯ53029-89
3 КОСОВО522110-108
4 ЧЕРНОГОРИЯ50233-122
5 БОЛГАРИЯ50235-112

Группа B

21:45 Португалия – ЛюксембургOll.tv, онлайн матча Португалия – Люксембург
Букмекеры: 1.03 – 18.50 – 41.00

21:45 Украина – Литва – Футбол-1, ТРК Украина, Oll.tv
Букмекеры: 1.06 – 13.00 – 31.00

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N

Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА541011-113
2 ПОРТУГАЛИЯ422010-48
3 СЕРБИЯ521210-127
4 ЛЮКСЕМБУРГ51135-84
5 ЛИТВА50144-151

Группа H

21:45 Андорра – МолдоваOll.tv
Букмекеры: 4.60 – 2.80 – 2.00

21:45 Исландия – ФранцияOll.tv, онлайн матча Исландия – Франция
Букмекеры: 7.00 – 4.10 – 1.50

21:45 Турция – АлбанияOll.tv
Букмекеры: 1.44 – 4.33 – 8.00

N

Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ650114-215
2 ФРАНЦИЯ650119-415
3 ИСЛАНДИЯ640210-912
4 АЛБАНИЯ630310-99
5 МОЛДОВА61052-173
6 АНДОРРА60060-140

Смотрите, как Украина громила Литву в предыдущем матче:

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расписание результаты Евро-2020 таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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