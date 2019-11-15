Украина провела вечернюю тренировку перед Сербией: вернулись лидеры

Коноплянка и Малиновский были в общей группе

Сборная Украины / Фото: ФФУ

Сборная Украины прибыла в Сербию, где 17-го ноября команда завершит отбор Евро-2020. Вечером команда Андрея Шевченко провела тренировку на стадионе "Чукарички".

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Игроки, которые в четверг вышли в старте на матч с Эстонией, работали отдельно над восстановлением, а остальные провели полноценную тренировку.

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Стоит отметить, что к тренировкам в общей группе национальной команды вернулся полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка.

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Также вместе с командой занимался Руслан Малиновский. Полузащитник Аталанты присоединился к партнерам. Игру с Эстонией хавбек пропустил в связи с рождением дочери.

Украина и Сербия сыграют в воскресенье, 17 ноября, в Белграде. Начало матча в 16:00.

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

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