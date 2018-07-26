Украина разгромно проиграла Португалии в полуфинале Евро-2018

Сборная Украины не смогла выйти в финал чемпионата Европы 2018 года среди 19-летних. Наша команда в 1/2 финала с разгромным счетом уступила команде Португалии. Счет в матче был открыт уже на второй минуте, а к концу первой половины игры подопечные Александра Петракова пропустили еще четыре мяча. Во втором тайме украинцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, но и сами не смогли забить.

Украина U-19 – Португалия U-19 – 0:5

Голы: Педро (2), Жоау Филипе (19, 21), Франсиску Тринкан (28, 30)

Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Попов, Конопля (Сафронов, 34), Миколенко, Дришлюк, Корниенко, Булеца, Хахлев, Цитаишвили (Ременюк, 72), Супряга (Кулаков, 12).

Второй финалист турнира определится в матче между сборными Франции и Италии. Этот поединок состоится сегодня. Начало матча – в 19:00.

Напомним, сборная Украины в своей группе заняла первое место. Наши футболисты обыграли Францию – 2:1, Турцию – 1:0 и сыграли вничью с Англией – 1:1. Также украинцы уже завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира 2019 года среди 20-летних.

Сборная Португалии вышла в плей-офф со второй позиции, пропустив итальянцев. На групповом этапе Португалия обыграла Норвегию – 3:1, Финляндию – 3:0 и уступила Италии – 2:3.

Добавим, сборная Украины осталась без основного вратаря Андрея Лунина. Новоиспеченный игрок мадридского "Реала" остался в расположении клуба с позволения тренерского штаба национальной команды.

Ранее мы писали, что автор гола в первом матче сборной Украины на Евро-2018 Георгий Цитаишвили попал в скандал с празднованием мяча в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы. Сам же он сказал, что ему оправдываться не за что: "Можете писать, что я плохой".