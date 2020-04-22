Украина резко рванула в рейтинге футболистов-"заробитчан": мы "кормим" игроками весь мир

За год наших легионеров в других чемпионатах стало больше на полсотни. По этому показателю Украина - 16-я на планете

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные анализа количества представителей футболистов одной страны, уехавших играть за пределы своей родины, за 2019 год. Возглавляет этот рейтинг Бразилия – 1600 игроков, из которых 75% выступают в высших дивизионах. Далее идут Франция (1027 игроков и 74%) и Аргентина (972 и 76%).

Читайте также: Блаттер "забыл" об украинцах, называя сборную Европы всех времен. Зато включил в нее россиянина

В общей сложности 186 национальных ассоциаций в 2019 году имели как минимум по одному футболисту в зарубежных чемпионатах. Однако в целом Бразилия, Франция и Аргентина обеспечили почти четверть всей иностранной рабочей силы в глобальном футболе (22,5%). При этом Нигерия является основной африканской страной-экспортером (399 игроков за рубежом), а Япония является основным экспортером из Азии (161 футболист).

Реклама

Что касается Украины, то за предыдущий календарный год в других странах мира выступали 250 футболистов-"заробитчан" из нашей страны. Это – 16-й показатель во всем мире и 10-й – в Европе. Больше футболистов, чем Украина, в Старом Свете экспортируют лишь Франция, Англия, Испания, Сербия, Германия, Хорватия, Нидерланды, Португалия и Бельгия.

Читайте также: "Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавируса

Отметим, что, по сравнению с предыдущим годом, роль Украины в качестве экспортера футболистов для других чемпионатов заметно выросла. Для сравнения, по итогам 2018-го мы занимали 18-е место в мире со 196 своими игроками, выступающими за рубежом. Таким образом за год число наших легионеров в мире увеличилось более чем на полсотни.

Реклама

Смотрите, как забивает самый дорогой украинский легионер Александр Зинченко

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама