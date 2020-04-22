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Украина резко рванула в рейтинге футболистов-"заробитчан": мы "кормим" игроками весь мир

22 апреля, 10:26

Олег Люлька

За год наших легионеров в других чемпионатах стало больше на полсотни. По этому показателю Украина - 16-я на планете

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные анализа количества представителей футболистов одной страны, уехавших играть за пределы своей родины, за 2019 год. Возглавляет этот рейтинг Бразилия – 1600 игроков, из которых 75% выступают в высших дивизионах. Далее идут Франция (1027 игроков и 74%) и Аргентина (972 и 76%).

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В общей сложности 186 национальных ассоциаций в 2019 году имели как минимум по одному футболисту в зарубежных чемпионатах. Однако в целом Бразилия, Франция и Аргентина обеспечили почти четверть всей иностранной рабочей силы в глобальном футболе (22,5%). При этом Нигерия является основной африканской страной-экспортером (399 игроков за рубежом), а Япония является основным экспортером из Азии (161 футболист).

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Что касается Украины, то за предыдущий календарный год в других странах мира выступали 250 футболистов-"заробитчан" из нашей страны. Это – 16-й показатель во всем мире и 10-й – в Европе. Больше футболистов, чем Украина, в Старом Свете экспортируют лишь Франция, Англия, Испания, Сербия, Германия, Хорватия, Нидерланды, Португалия и Бельгия.

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Отметим, что, по сравнению с предыдущим годом, роль Украины в качестве экспортера футболистов для других чемпионатов заметно выросла. Для сравнения, по итогам 2018-го мы занимали 18-е место в мире со 196 своими игроками, выступающими за рубежом. Таким образом за год число наших легионеров в мире увеличилось более чем на полсотни.

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Смотрите, как забивает самый дорогой украинский легионер Александр Зинченко

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Источник: Сегодня|Спорт

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