Украина – Сербия: где смотреть онлайн матча

Список трансляций отборочного поединка Евро-2020 на ТВ и в интернете

Сборная Украины подошла к матчу в хорошем настроении. Фото: Twitter

В пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет свой третий матч в отборочном турнире Евро-2020. Во Львове подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Сербии. Это первая встреча команд в официальных турнирах. Три предыдущих товарищеских поединках закончились тремя победами нашей команды с общим приятным счетом – 5:0. Поединок Украина – Сербия начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Сербия: онлайн матча отбора на Евро-2020

В квалификации чемпионата Европы Украина и Сербия уже успели сыграть действующими чемпионами континента португальцами. И увезли из гостей по ничьи.

Обзор матча Португалия – Украина

Обзор матча Португалия – Сербия

Где смотреть матч Украина – Сербия:

"Украина", прямая трансляция

"Футбол 1", прямая трансляция

"Футбол 1", 8 июня в 11.35 (повтор)

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Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

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