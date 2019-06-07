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Украина – Сербия: появились стартовые составы

7 июня, 20:43

Команды встретятся в квалификации чемпионата Европы

Все готово к игре
Все готово к игре. Фото: ФФУ

В пятницу, 7 июня, во Львове пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встречаются сборные Украины и Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Традиционно за час до игры команды назвали стартовые составы.

Украина – Сербия: онлайн матча отбора на Евро-2020

Стартовые составы

  • Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук.
  • Сербия: Дмитрович, Коларов, Спайич, Миленкович, Костич, Максимович, Тадич, Ляйич, Гачинович, Прийович, Йович.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

Напомним, что в первом матче отбора наша команда сыграла вничью с действующим  чемпионами Европы португальцами.

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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