Украина – Сербия: появились стартовые составы

Команды встретятся в квалификации чемпионата Европы

Все готово к игре. Фото: ФФУ

В пятницу, 7 июня, во Львове пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встречаются сборные Украины и Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Традиционно за час до игры команды назвали стартовые составы.

Украина – Сербия: онлайн матча отбора на Евро-2020

Стартовые составы

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук.

Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Зинченко, Цыганков, Яремчук. Сербия: Дмитрович, Коларов, Спайич, Миленкович, Костич, Максимович, Тадич, Ляйич, Гачинович, Прийович, Йович.

Ранее мы писали, что Андрей Лунин произвел ВАУ-эффект на первой же тренировке в главной сборной Украины. Голкипер "Реала", прибывший в лагерь команды Андрея Шевченко прямиком с молодежного ЧМ-2019, "тащит" там просто невероятные мячи.

Как сообщалось ранее, во время ужина сборной Украины Малиновский довел до экстаза Шевченко. Лидер "сине-желтых" перед матчем с Сербией проникновенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры.

Напомним, что в первом матче отбора наша команда сыграла вничью с действующим чемпионами Европы португальцами.

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