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Украина – Сербия: видео голов онлайн

7 июня, 04:08

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

На прогулке во Львове
На прогулке во Львове. Фото: ФФУ

Сегодня во Львове будет сыгран матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встречаются сборные Украины и Сербии. В букмекерских конторах подопечные Андрея Шевченко небольшие фавориты. Котировки на победу Украины в матче – 2.60, на ничью – 2.95, на победу Сербии – 2.85. В процентах это выглядит так: 36% – 31% – 33%. Начало поединка в 21:45.

Украина – Сербия онлайн: матч квалификации Евро-2020

В режиме онлайн на нашем сайте будут появляться все забитые голы в матче Украина – Сербия, а также обзор всех ключевых моментов игры.

Напомним, что для Украины это будет уже третий матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Сначала наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами, а затем на выезде одержала тяжелую победу над Люксембургом, благодаря автоголу на последней минуте.

Обзор матча Португалия – Украина – 0:0

Обзор матча Люксембург – Украина – 1:2 

Португальцы в эти дни играют в финальной части Лиги наций. В 1/2 финала они обыграли Швейцарию – 3:1.

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Тег Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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