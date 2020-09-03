Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Сегодня сборная Украины проводит свой дебютный матч в группе А Лиги наций. Первый соперник – сборная Швейцарии, с которой команда Андрея Шевченко встречается на "Арене-Львов". Поединок начнется в 21:45 и пройдет при пустых трибунах, а мы проводим текстовую трансляцию матча с комментариями ключевых эпизодов и видеоповторами голов и моментов.

Украина – Швейцария

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Наша команда в прошлом сезоне Лиги наций выступала в группе В и смогла занять первое место в своей подгруппе с командами Чехии и Словакии. В свою очередь, сборная Швейцарии выступала в элите, выиграла свою подгруппу с Бельгией и Исландией, после чего в полуфинале проиграла Португалии (1:3).

Швейцария занимает довольно высокое 12-е место в рейтинге ФИФА, сборная Украины в нем на 24-м месте. Наши соперники по группе, кроме Швейцарии, это команды Германии (№15 в рейтинге) и Испании (№8). После того, как все сборные сыграют друг с другом дома и на выезде, две лучшие команды выйдут в плей-офф и поборются за трофей, третья сохранит прописку в элите, а четвертая команда покинет Группу А и перейдет в Группу В Лиги наций.

Полное расписание матчей сборной Украины в Лиге наций:

3 сентября 21:45 Украина – Швейцария. Во Львове

6 сентября 21:45 Испания – Украина. В Мадриде

10 октября 21:45 Украина – Германия. В Киеве

13 октября 21:45 Украина – Испания. В Киеве

14 ноября 21:45 Германия – Украина. В Лейпциге

17 ноября 21:45 Швейцария – Украина. В Люцерне

Украина – Швейцария: слова перед матчем

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Пресс-конференция тренера сборной Украины Андрея Шевченко:

"Огромное спасибо за прием Львову. Нам нельзя ни с кем общаться, но мы чувствуем поддержку в этом городе. Мы понимаем ситуацию, игра должна проходить без зрителей. Мы это принимаем. Надеемся, что зрители вернутся в будущем.

Мы рассчитываем на хорошую игру и на очки. С таким настроем команда будет выходить на все игры.

У меня огромное уважение к Владимиру Петковичу за его работу в Швейцарии. Эта команда однозначно подняла свой уровень, играет в очень хороший футбол. Буквально недавно прочитал новость, что президент Швейцарии посетил Украину. Очень приятно, что наши связи улучшаются. Я очень люблю эту страну, поэтому желаю им удачи".

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Пресс-конференция тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича:

"Я немного побаивался этого сбора национальной команды из-за разного физического состояния моих футболистов. Но ребята меня успокоили. Они готовы играть и тренироваться на все сто процентов. Думаю, у соперника ситуация немного приятнее, учитывая, что украинцам удалось потренироваться немного больше нас. Сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества. Она доказала это в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций-2018/2019. Мои комплименты Андрею Шевченко".

Украина – Швейцария: прогноз комментатора

Анонс и прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Наша главная команда страны сыграет впервые за десять месяцев. Прошлый год для сборной Украины получился идеальным – десять матчей без поражений и прямая путевка на Евро-2020. Но эйфория угасла из-за переноса чемпионата Европы на следующее лето по все той же причине – пандемии коронавируса.

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Конечно, болельщики соскучились по сборной и сейчас гадают на тему будут ли изменения в составе или же Андрей Шевченко продолжит использовать ту сформированную обойму, которая и завоевала путевку. Все же наставник вызывал немало потенциальных дебютантов, но готов ли кто-то из них сходу составить конкуренцию? Из потерь отметим травму Виталия Буяльского. Из-за повреждения не прибыл в расположение хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков. Непонятно в какой форме "динамовские" защитники Миколенко, Бурда, Шабанов и Попов, которые совсем недавно не могли помочь своей команде из-за проблем со здоровьем. Не совсем понятно, в каких физических кондициях пребывают футболисты – у игроков "Шахтера" фактически не было отпуска, Малиновский и Зинченко, наоборот, не начали подготовку в составе своих клубов после Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Швейцарии заняла первое место в своей группе Лиги А, опередив Бельгию по дополнительным показателям, а также Исландию. Правда, в полуфинале плей-офф команда Петковича уступила Португалии, а в матче за 3-е место по пенальти проиграла Англии. Однако нет сомнений, что это очень организованная и крепкая команда. Быть может, звезд первой величины у них сейчас нет, но абсолютное большинство футболистов выступают в топ-чемпионатах. Главные действующие лица – Гранит Джака из "Арсенала", Харис Сеферович из "Бенфики", Мануэль Аканджи из дортмундской "Боруссии" и целый квартет из Гладбаха – Зоммер, Ланг, Эльведи и Эмболо.

В истории противостояний сборных Украина и Швейцарии только две встречи и обе завершились ничьими в основное время. Хотя на чемпионате мира-2006 мы помним ту ярчайшую победу нашей команды в серии пенальти, которая привела к выходу в четвертьфинал.

Прогноз делать сложно из-за неоднородных кондиций наших игроков. Учитывая уровень футбола, показанный командой Андрея Шевченко в прошлом году, мы были бы фаворитами, но после паузы громкие заявления делать сложно. С другой стороны, кондиции швейцарской команды идентичны. Думаю, сборная Украины точно не проиграет, однако буду болеть и надеяться на победу.

Украина – Швейцария: прогноз букмекеров

Аналитики букмекерских контор называют хозяев небольшими фаворитами матча. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 2.50, на победу Швейцарии он равен 3.10, на ничью – 3.20.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров следующая: победа сборной Украины 39%, ничья 30%, победа сборной Швейцарии 31%.

Букмекеры прогнозируют небольшое количество забитых мячей, с вероятностью в 58% их будет два или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, а на "больше 2,5 голов" можно сделать ставку с котировкой 2.30.

Вероятные авторы голов в сегодняшнем матче, ТОП-10:

Жуниор Мораес (Украина) – 2.85 (коэффициент на "забьет гол")

Харис Сеферович (Швейцария) – 3.10

Андрей Ярмоленко (Украина) – 3.25

Брель Эмболо (Швейцария) – 3.50

Виктор Коваленко (Украина) – 4.75

Марлос (Украина) – 5.00

Ренато Штеффен (Швейцария) – 5.00

Руслан Малиновский (Украина) – 5.50

Стивен Цубер (Швейцария) – 5.50

Александр Зинченко (Украина) – 6.00

Украина – Швейцария: где смотреть

Матч в прямом эфире покажут каналы "Украина" и "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Кроме того, в Киеве поединок можно посмотреть в прямом эфире в кинотеатрах Multiplex Drive In by Parimatch и Lavina IMAX Лазер.

Последний матч сборная Украины провела в ноябре прошлого года, сыграв на выезде в результативную ничью с командой Сербии:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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