Украина – Швейцария: прогноз комментатора матча

Сегодня сборная Украины стартует в высшем дивизионе Лиги наций. На "Арене Львов" команда Андрея Шевченко принимает национальную команду Швейцарии. Матч будет показан на каналах "Футбол 1", "Украина", а также на сервисе OLL.TV. Начало – в 21:45. Онлайн Украина – Швейцария с видео голов и самых ярких моментов поединка пройдет на нашем сайте.

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Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Наша главная команда страны сыграет впервые за десять месяцев. Прошлый год для сборной Украины получился идеальным – десять матчей без поражений и прямая путевка на Евро-2020. Но эйфория угасла из-за переноса чемпионата Европы на следующее лето по все той же причине – пандемии коронавируса.

Конечно, болельщики соскучились по сборной и сейчас гадают на тему, будут ли изменения в составе, или же Андрей Шевченко продолжит использовать ту сформированную обойму, которая и завоевала путевку. Все же наставник вызвал немало потенциальных дебютантов, но готов ли кто-то из них сходу составить конкуренцию? Из потерь отметим травму Виталия Буяльского. Из-за повреждения не прибыл в расположение хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков. Непонятно, в какой форме динамовские защитники Миколенко, Бурда, Шабанов и Попов, которые совсем недавно не могли помочь своей команде из-за проблем со здоровьем. Не совсем понятно, в каких физических кондициях пребывают футболисты – у игроков "Шахтера" фактически не было отпуска, Малиновский и Зинченко, наоборот, не начали подготовку в составе своих клубов после Лиги чемпионов.

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В прошлом сезоне Лиги наций сборная Швейцарии заняла первое место в своей группе Лиги А, опередив Бельгию по дополнительным показателям, а также Исландию. Правда, в полуфинале плей-офф команда Петковича уступила Португалии, а в матче за 3-е место по пенальти проиграла Англии. Однако нет сомнений, что это очень организованная и крепкая команда. Быть может, звезд первой величины у них сейчас нет, но абсолютное большинство футболистов выступают в топ-чемпионатах. Главные действующие лица – Гранит Джака из "Арсенала", Харис Сеферович из "Бенфики", Мануэль Аканджи из дортмундской "Боруссии" и целый квартет из Гладбаха – Зоммер, Ланг, Эльведи и Эмболо.

В истории противостояний сборных Украина и Швейцарии только две встречи, и обе завершились ничьими в основное время. Хотя на чемпионате мира-2006 мы помним ту ярчайшую победу нашей команды в серии пенальти, которая привела к выходу в четвертьфинал.

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Прогноз делать сложно из-за неоднородных кондиций наших игроков. Учитывая уровень футбола, показанный командой Андрея Шевченко в прошлом году, мы были бы фаворитами, но после паузы громкие заявления делать сложно. С другой стороны, кондиции швейцарской команды идентичны. Думаю, сборная Украины точно не проиграет, однако буду болеть и надеяться на победу.

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