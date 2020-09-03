Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украина – Швейцария: прогноз комментатора матча

3 сентября, 19:37

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Комментатор матча ожидает, что в поединке со швейцарцами команда Андрея Шевченко, как минимум, не проиграет

Сегодня сборная Украины стартует в высшем дивизионе Лиги наций. На "Арене Львов" команда Андрея Шевченко принимает национальную команду Швейцарии. Матч будет показан на каналах "Футбол 1", "Украина", а также на сервисе OLL.TV. Начало – в 21:45. Онлайн Украина – Швейцария с видео голов и самых ярких моментов поединка пройдет на нашем сайте.

Реклама

Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Наша главная команда страны сыграет впервые за десять месяцев. Прошлый год для сборной Украины получился идеальным – десять матчей без поражений и прямая путевка на Евро-2020. Но эйфория угасла из-за переноса чемпионата Европы на следующее лето по все той же причине – пандемии коронавируса.

Конечно, болельщики соскучились по сборной и сейчас гадают на тему, будут ли изменения в составе, или же Андрей Шевченко продолжит использовать ту сформированную обойму, которая и завоевала путевку. Все же наставник вызвал немало потенциальных дебютантов, но готов ли кто-то из них сходу составить конкуренцию? Из потерь отметим травму Виталия Буяльского. Из-за повреждения не прибыл в расположение хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков. Непонятно, в какой форме динамовские защитники Миколенко, Бурда, Шабанов и Попов, которые совсем недавно не могли помочь своей команде из-за проблем со здоровьем. Не совсем понятно, в каких физических кондициях пребывают футболисты – у игроков "Шахтера" фактически не было отпуска, Малиновский и Зинченко, наоборот, не начали подготовку в составе своих клубов после Лиги чемпионов.

Реклама

В прошлом сезоне Лиги наций сборная Швейцарии заняла первое место в своей группе Лиги А, опередив Бельгию по дополнительным показателям, а также Исландию. Правда, в полуфинале плей-офф команда Петковича уступила Португалии, а в матче за 3-е место по пенальти проиграла Англии. Однако нет сомнений, что это очень организованная и крепкая команда. Быть может, звезд первой величины у них сейчас нет, но абсолютное большинство футболистов выступают в топ-чемпионатах. Главные действующие лица – Гранит Джака из "Арсенала", Харис Сеферович из "Бенфики", Мануэль Аканджи из дортмундской "Боруссии" и целый квартет из Гладбаха – Зоммер, Ланг, Эльведи и Эмболо.

В истории противостояний сборных Украина и Швейцарии только две встречи, и обе завершились ничьими в основное время. Хотя на чемпионате мира-2006 мы помним ту ярчайшую победу нашей команды в серии пенальти, которая привела к выходу в четвертьфинал.

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Читайте также: Тренер сборной Швейцарии перед матчем Лиги наций пожаловался, что украинцы тренировались больше

Прогноз делать сложно из-за неоднородных кондиций наших игроков. Учитывая уровень футбола, показанный командой Андрея Шевченко в прошлом году, мы были бы фаворитами, но после паузы громкие заявления делать сложно. С другой стороны, кондиции швейцарской команды идентичны. Думаю, сборная Украины точно не проиграет, однако буду болеть и надеяться на победу.

Смотрите, как Украина в отборе Евро обыгрывала Португалию

Реклама

Смотрите, как Швейцария обыгрывала Ирландию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять