Украина стартовала в отборе на Евро среди 19-летних с разгрома

Наша команда забила четыре гола в ворота Эстонии

/ Фото: ФФУ

Сборная Украины U-19 стартовала с победы в квалификационном раунде Евро-2020. В первом поединке турнира, который проходит в Швеции, подопечные Олега Кузнецова разгромили сборную Эстонии со счетом 4:0. Напомним, что завтра взрослая сборная Украины в Запорожье сыграет с Эстонией в товарищеском матче. Украина – Эстония смотреть можно с помощью нашего онлайна.

Забитыми голами в составе нашей команды отметились Мудрик, Шулянський, Сикан и Гирный. В концовке встречи Мудрик мог оформить дубль, но не смог реализовать пенальти.

Украина (U-19) – Эстония (U-19) – 4:0

Голы: Мудрик (38), Шулянський (45), Сикан (63, пен), Горный (77)

Украина: Трубин, В. Мудрик, Биловар, Якуба, Ярош, Батагов (Гуров, 68), Бодня (Хондак, 69), Шулянський (Махонин, 82), М. Мудрик, Надольский (Горный, 69), Сикан (Снисар, 82)

Реклама

Эстония: Хейн, Таммиксаар (Шеннинг-Ларсен, 46), Пелт, Сувиномм, Хуссар (Кокла, 46), Тунев, Саарма (Лаанеотс, 46), Ершов (Крутоголов, 46), Веелма, Комлов, Мяннилаан (Грауберг, 76)

Предупреждены: Гирный (81) – Сувиномм (90)

На 90-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь)

Напомним, что в элит-раунд выйдут две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся весной 2020 года.

Победители семи групп элитного раунда пробьются в финальную стадию, которая пройдет в июле 2020 году в Северной Ирландии.

Смотрите, как Украина обыграла чемпионов Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама