Украина U-21 Дания U-21 – где смотреть ключевой матч команды Руслана Ротаня

Сборная Украины U-21 / Фото: ФФУ

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В пятницу, 15 ноября во Львове на стадионе "Арена Львов" состоится матч квалификационного турнира Евро-2021 состоится матч между молодежными сборными Украины и Дании.

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В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток поединка прозвучит в 18:30.

Молодежная сборная Украины после трех матчей в квалификации к Евро-2021 имеет всего три очка и если проиграет еще одну встречу, лишится реальных шансов на выход в основной раунд. Для команды Руслана Ротаня наступает момент истины.

Возглавит бригаду арбитров в этом поединке швейцарец Адриен Жакоте. Помогать ему на бровках будут Виталь Жобен и Раффаэль Зедер. Четвертый арбитр — Лука Пичоло.

"Просмотрел все матчи молодежной сборной Украины в этом отборе. Знаем, как победить. Надеюсь, увидите наши наработки на поле в этом матче. Украина – достаточно сильная команда, по игре она должна быть выше в таблице, чем сейчас. Матч будет очень интересным, обе команды любят атаковать. Уверен, зрителей ждет настоящий футбольный спектакль", – сказал главный тренер Дании Альберт Капеллас.

Травмированы в нашей команде Владислав Вакула и Денис Смирный – на смену им тренеры вызвали Александра Назаренко и Андрея Кравчука. Под вопросом участие Конопли. Были небольшие повреждение и у некоторых других игроков молодежки, но медики обещали поставить их на ноги.

Украина: Билык – Милованов, Попов, Алибеков, Быков – Назаренко, Чех, Шапаренко, Леднев, Топалов – Русин.

Дания: Кристенсен – А. Поульсен, Аньембе, Бех, Нельссон – Лаурсен, Хольсе – Ольсен, Нартей, Брюн-Ларсен – Юльманн.

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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