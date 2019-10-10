Украина U-21 разгромно уступила Румынии в квалификации Евро-2021

Украина U21 - Румыния

В поединке отбора на Евро-2021 молодежная сборная Украины сыграла поединок со сверстниками с Румынии. В этом поединке команда Ротаня разгромно проиграла сопернику со счетом 3:0. Кстати, игрок сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о грядущем матче с Литвой в отборе на Евро-2020.

После этого поражения наша молодежка опускается на четвертую позицию группы 8 отборочного цикла Евро-2021.

Голы: 1:0 – 75 Моруцан, 2:0 – 80 Петре, 3:0 – 90 Петре.

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Румыния U-21 – Влад, Велисар, Пашкану, Киндриш, Бобок, Моруцан (Олару, 76), Бэлуцэ, Оайдэ, Ман (Марин, 84), Ганя (Петре, 76), Дрэгуш (Михэилэ, 63).

Украина U-21 – Билык, Попов, Дубинчак, Быков, Milovanov, Чех (Алибеков, 78), Леднев (Мудрик, 71), Шапаренко, Топалов (Цитаишвили, 59), Чеберко, Русин (Супряга, 71).

Предупреждения: Пашкану (49), Цитаишвили (63).

Удаление: Марин (85).

Ранее мы писали, что Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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