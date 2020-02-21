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Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА

21 февраля, 11:07

Победа "Шахтера" в Лиге Европы принесла Украине два бала в таблицу

Единственный представитель от Украины донецкий "Шахтер" сыграл в матче Лиги Европы против "Бенфики". В Харькове команда Каштру обыграла соперника со счетом 2:1. Таким образом, по итогам первых матчей плей-офф еврокубков Украина увеличила отрыв от Турции в таблице коэффициентов УЕФА. "Горняки" заработали 0,4 балла за победу над "Бенфикой". Теперь у Украины 33,900 балла и она занимает 10-у строчку рейтинга.

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У Турции также остался один представитель в еврокубках – "Истанбул", который проиграл "Спортингу". У Турции осталось 32,800 балла и 11-е место в таблице.

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Отметим, что десятая ассоциация получит два представителя в Лиге чемпионов, одного в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два в Лиге конференций (одного в третьем квалификационном раунде и одного во втором). Также отметим, что серебряный призер стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Смотрите видеообзор матча "Шахтер" – "Бенфика":

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Лига Европы Шахтер Донецк таблица коэффициентов

Источник: UEFA.com

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