Украина узнает соперников по групповому этапу Лиги Наций: онлайн трансляция

Сегодня, 3 марта, пройдет жеребьевки группового раунда Лиги Наций. Начало в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию. Сборная Украины сыграет в главном дивизионе турнира – Лиге А. Подопечные Андрея Шевченко попали в корзину № 3 вместе с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией. Украинская команда получит в соперники по одному представителю из первой, второй и четвертой корзин лиги А.
Онлайн жеребьевки Лиги Наций
Читайте о том, что Шевченко анонсировал появление новых игроков в сборной Украины.
Лига A:
- Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
- Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
- Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
- Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B:
- Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
- Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
- Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
- Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C:
- Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
- Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
- Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
- Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D:
- Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
- Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Сборные в группе сыграют друг с другом дома и в гостях. Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал), которая запланирована на июнь 2021 года.
Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше.
Матчи группового этапа пройдут с 3 сентября 2020 года по 17 ноября 2020-го. Встречи финальной стадии состоятся 2, 3 и 6 июня 2021 года.
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