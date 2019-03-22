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Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы

Сегодня, 16:12

Наша команда не слишком успешно выступает в отборе на чемпионата Европы, но уже дважды играла в финальной части

Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы Футбол Наша команда не слишком успешно выступает в отборе на чемпионата Европы, но уже дважды играла в финальной части
Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

Сегодня сборная Украины в Лиссабоне возьмет старт в шестой для себя квалификации на чемпионат Европы – выездным матчем с действующим чемпионом континента Португалией. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция Португалия – Украина.

Такие "подарки" жребий делает нам не впервые. Мы уже играли в одной группе со второй командой ЧМ-1994 (Италия), действующим чемпионом Европы 1996 года (Германия), чемпионом мира 1998 года (Франция), чемпионом Европы 2004 года (Греция), чемпионом и вице-чемпионом мира 2006 года одновременно (Италия и Франция), чемпионом Европы 2012 года (Испания). Португалия только продолжит этот список.

Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и лишь однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламенту квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.

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За всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в этом цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2), а дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.

ТурнирТренерыИВНПМОРезультат
Евро-1996Базилевич, Сабо, Коньков1041511:15134-е место в группе
Евро-2000Сабо1256116:721поражение в плей-офф
Евро-2004Буряк824211:10103-е место в группе
Евро-2008Блохин1252518:16174-е место в группе
Евро-2012Блохин (Евро)хозяева Евровыход на Евро без отбора
Евро-2016Фоменко1272317:523выход на Евро через плей-офф

Лишь последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и не похожа на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.И сравните евроотборе с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом турнире Украина проигрывала только по одному матчу, а в трех из них второе поражение – в плей-офф – становилась решающей.

ТурнирТренерыИВНПМОРезультат
ЧМ-1998Сабо1263311-921поражение в плей-офф
ЧМ-2002Лобановский1246215-1318поражение в плей-офф
ЧМ-2006Блохин1274118-725выход на ЧМ с 1-го места
ЧМ-2010Михайличенко1264221-722поражение в плей-офф
ЧМ-2014Блохин, Баль, Фоменко1273230-724поражение в плей-офф
ЧМ-2018Шевченко1052313-9173-е место в группе

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Тег Сборная Украины, Евро-2020

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