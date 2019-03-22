Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы
Наша команда не слишком успешно выступает в отборе на чемпионата Европы, но уже дважды играла в финальной части
Сегодня сборная Украины в Лиссабоне возьмет старт в шестой для себя квалификации на чемпионат Европы – выездным матчем с действующим чемпионом континента Португалией. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция Португалия – Украина.
Такие "подарки" жребий делает нам не впервые. Мы уже играли в одной группе со второй командой ЧМ-1994 (Италия), действующим чемпионом Европы 1996 года (Германия), чемпионом мира 1998 года (Франция), чемпионом Европы 2004 года (Греция), чемпионом и вице-чемпионом мира 2006 года одновременно (Италия и Франция), чемпионом Европы 2012 года (Испания). Португалия только продолжит этот список.
Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и лишь однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламенту квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.
Читайте также
За всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в этом цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2), а дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.
|Турнир
|Тренеры
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Результат
|Евро-1996
|Базилевич, Сабо, Коньков
|10
|4
|1
|5
|11:15
|13
|4-е место в группе
|Евро-2000
|Сабо
|12
|5
|6
|1
|16:7
|21
|поражение в плей-офф
|Евро-2004
|Буряк
|8
|2
|4
|2
|11:10
|10
|3-е место в группе
|Евро-2008
|Блохин
|12
|5
|2
|5
|18:16
|17
|4-е место в группе
|Евро-2012
|Блохин (Евро)
|хозяева Евро
|выход на Евро без отбора
|Евро-2016
|Фоменко
|12
|7
|2
|3
|17:5
|23
|выход на Евро через плей-офф
Лишь последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и не похожа на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.И сравните евроотборе с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом турнире Украина проигрывала только по одному матчу, а в трех из них второе поражение – в плей-офф – становилась решающей.
|Турнир
|Тренеры
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Результат
|ЧМ-1998
|Сабо
|12
|6
|3
|3
|11-9
|21
|поражение в плей-офф
|ЧМ-2002
|Лобановский
|12
|4
|6
|2
|15-13
|18
|поражение в плей-офф
|ЧМ-2006
|Блохин
|12
|7
|4
|1
|18-7
|25
|выход на ЧМ с 1-го места
|ЧМ-2010
|Михайличенко
|12
|6
|4
|2
|21-7
|22
|поражение в плей-офф
|ЧМ-2014
|Блохин, Баль, Фоменко
|12
|7
|3
|2
|30-7
|24
|поражение в плей-офф
|ЧМ-2018
|Шевченко
|10
|5
|2
|3
|13-9
|17
|3-е место в группе
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На фартовый Люксембург с нефартовым арбитром: судейское назначение на следующий матч Украины
Матч второго тура отбора на Евро-2020 обслужит финская бригада арбитров
Зинченко: "Если Бернарду Силва попытается меня обыграть, вернется в Манчестер без ног"
Украинский футболист рассказал, как будет действовать против одноклубника из "МанСити"
Тренер сборной Португалии сделал резкое заявление: "Было бы разочарованием не выиграть у Украины"
Португальский наставник надеется, что его команда снова завершит отбор на первом месте в группе
Португалия vs Украина: в шесть раз дороже и на полтора года старше
Сегодня на поле стадиона "Да Луж" выйдут более 700 миллионов евро