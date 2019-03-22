Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы

Наша команда не слишком успешно выступает в отборе на чемпионата Европы, но уже дважды играла в финальной части

Украина в шестой раз стартует в отборе на Евро: как было в прошлые разы и есть ли шансы 2019-03-22T16:12:11+02:00 Футбол Наша команда не слишком успешно выступает в отборе на чемпионата Европы, но уже дважды играла в финальной части

Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

Сегодня сборная Украины в Лиссабоне возьмет старт в шестой для себя квалификации на чемпионат Европы – выездным матчем с действующим чемпионом континента Португалией. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция Португалия – Украина.

Такие "подарки" жребий делает нам не впервые. Мы уже играли в одной группе со второй командой ЧМ-1994 (Италия), действующим чемпионом Европы 1996 года (Германия), чемпионом мира 1998 года (Франция), чемпионом Европы 2004 года (Греция), чемпионом и вице-чемпионом мира 2006 года одновременно (Италия и Франция), чемпионом Европы 2012 года (Испания). Португалия только продолжит этот список.

Интересно, что с отборами на Евро у сборной Украины не сложилось. Но при этом мы дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и лишь однажды – на чемпионате мира. Такой парадокс объясняется домашним Евро-2012, куда мы попали без отбора, и очень лояльным регламенту квалификации Евро-2016. Напомним, что в плей-офф Украина прошла с третьего места в группе.

За всю историю выступлений в отборочных циклах Евро лучшим был тот, поединки которого состоялись в 1998-1999 годах под руководством Йожефа Сабо: принципиальные встречи с Россией (3:2 в Киеве, 1:1 в Москве), две нулевые ничьи с чемпионами мира из Франции, по пять побед и ничьих в 10-ти матчах группового турнира. Первое поражение в этом цикле Украина потерпела уже в плей-офф в гостях у Словении (1:2), а дома не сумела отыграться (1:1). Евро-2000 пришлось смотреть по телевизору.

Турнир Тренеры И В Н П М О Результат Евро-1996 Базилевич, Сабо, Коньков 10 4 1 5 11:15 13 4-е место в группе Евро-2000 Сабо 12 5 6 1 16:7 21 поражение в плей-офф Евро-2004 Буряк 8 2 4 2 11:10 10 3-е место в группе Евро-2008 Блохин 12 5 2 5 18:16 17 4-е место в группе Евро-2012 Блохин (Евро) хозяева Евро выход на Евро без отбора Евро-2016 Фоменко 12 7 2 3 17:5 23 выход на Евро через плей-офф

Лишь последняя попытка Украины попасть на чемпионат мира была не очень убедительной по результату. Хотя по игре это была очень симпатичная и не похожа на своих предшественников команда, которая показала свою силу чуть позже – выиграв группу Лиги наций УЕФА и получив дополнительный шанс на выход на Евро-2020.И сравните евроотборе с отборами на чемпионаты мира. Из шести циклов – один прямой выход на ЧМ-2006 (а там был четвертьфинал блестящей команды Олега Блохина) и четыре участия в плей-офф. В четырех циклах (2002, 2006, 2010, 2014) в групповом турнире Украина проигрывала только по одному матчу, а в трех из них второе поражение – в плей-офф – становилась решающей.

Турнир Тренеры И В Н П М О Результат ЧМ-1998 Сабо 12 6 3 3 11-9 21 поражение в плей-офф ЧМ-2002 Лобановский 12 4 6 2 15-13 18 поражение в плей-офф ЧМ-2006 Блохин 12 7 4 1 18-7 25 выход на ЧМ с 1-го места ЧМ-2010 Михайличенко 12 6 4 2 21-7 22 поражение в плей-офф ЧМ-2014 Блохин, Баль, Фоменко 12 7 3 2 30-7 24 поражение в плей-офф ЧМ-2018 Шевченко 10 5 2 3 13-9 17 3-е место в группе

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