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Украина – в зоне риска: босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм

Сегодня, 10:26

Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья – это безумие"

Босс УЕФА Александер Чеферин
Босс УЕФА Александер Чеферин. Фото: Getty Images
Украина – в зоне риска: босс УЕФА грозит исключением из еврокубков за расизм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/45e/d6a/5ca45ed6ad346.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/45e/d6a/5ca45ed6ad346.png Футбол Александец Чеферин готовит ужесточение санкций: "Обезьяньи уханья - это безумие"

В УЕФА рассмотрят возможность исключения команды из соревнований из-за проявления расизма их фанатами. Об этом сообщил президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин.

"Я не вижу более жестких санкций, чем запрет болельщикам на посещение стадионов, матчи при пустых трибунах, штрафы. Если нарушения носят хронический характер, мы могли бы выкинуть клуб или сборную из турнира. Все возможно. Но это последняя мера", – заявил Чеферин.

"Нужно избавиться от идиотов, потому что футбол - самая популярна вещь в мире. Нужно просвещать людей, работать с правительствами. Это просто катастрофа, что в 2019 году мы должны организовывать конференции в поддержку разнообразия. Обезьяньи уханья, бананы на поле, отредактированные фотографии Анны Франк, места, где женщинам не разрешают смотреть футбол, не говоря уже о том, чтобы поиграть. Это безумие. Так что это призыв к решительным действиям и помощи со стороны правительств, потому что с меня хватит. Я не хочу заниматься политикой, но это дико - слышать, как разные политики, крайне правые политики, пропагандируют расизм, сексизм и гомофобию", – добавил босс УЕФА.

Напомним, в последние годы наши команды – как сборная Украины, так и киевское "Динамо" – не раз наказывались матчами при пустых трибунах за проявления расизма.

На днях в расизме Украину обвинил лучший футболист Африки Яя Туре: "Все белые люди отсели от моего отца подальше. Он меня тогда спросил: "Что случилось? Я что, плохо пахну?".

Также сообщалось, что вслед за киевским "Динамо" наказание от УЕФА за проявления расизма получило "Динамо" загребское. По итогам расследования дисциплинарный комитет принял решение наказать хорватский клуб двумя домашними еврокубковыми матчами без зрителей.

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Тег УЕФА, расизм, Сборная Украины, Динамо Киев, Александер Чеферин

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isport.ua

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