Историческое достижение сборной Украины на молодежном ЧМ: как это было

Обзор четвертьфинального матча молодежного ЧМ-2019, в котором сборная Украины обыграла Колумбию

Четвертьфинал молодежного ЧМ-2019. Украина обыграла Колумбию 1:0. Фото: AFP

Молодежная сборная Украины (футболисты до 20 лет) в четвертьфинале чемпионата мира обыграла сборную Колумбии и впервые в истории пробилась в полуфинал. Поединок в Польше завершился с минимальным счетом 1:0, а мы проводили текстовый онлайн матча Украина – Колумбия. Наши футболисты открыли счет после нелепой ошибки со стороны соперника. На 11-й минуте голкипер сборной Колумбии вышел за пределы своей штрафной, а защитник в простом эпизоде подарил мяч украинскому футболисту. В итоге Даниил Сикан поразил пустые ворота, забив свой четвертый мяч в четырех матчах на молодежном ЧМ-2019. Колумбийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их игрок грубо сыграл против Дениса Попова, которого, в свою очередь, унесли с поля на носилках.

Обзор матча Украина – Колумбия 1:0 на молодежном ЧМ

Сборная Украины пробилась в полуфинал молодежного чемпионата мира

В полуфинале чемпионата мира, который состоится 11 июня в 18:30 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с победителем матча Италия – Мали.

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Отметим, что главная сборная Украины свой следующий матч, против Сербии, сыграет 7 июня во Львове:

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