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Украина vs Грузия: вингер "Динамо" признался, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне

22 июля, 17:30

В начале лета Георгий Цитаишвили стал героем молодежного чемпионата мира, забив в золотом финале с Южной Кореей

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили. Фото: Reuters

18-летний украинец грузинского происхождения Георгий Цитаишвили, гол которого в финале молодежного ЧМ с Южной Кореей поспособствовал выигрышу украинской сборной U-20 мундиаля, пролил свет на то, за какую сборную он будет выступать на взрослом уровне. Напомним, что вингера киевского "Динамо", в свое время получившего лестные оценки от скаутов "Ювентуса", зовут в национальную команду Грузии. И теперь ему предстоит выбор: историческая родина Грузия либо Украина, где он вырос как футболист.

"Чуть больше полугода назад мне предлагали выступать за сборную Грузии, – заявил в сегодняшнем интервью Георгий Цитаишвили. – Но то, что я сейчас выступаю за молодежную сборную Украины - говорит о том, что я не собираюсь менять гражданство. Но на самом деле, сейчас я не думаю об этом. Повторюсь, все мысли связаны лишь с "Динамо".

На переднем плане – Георгий Цитаишвили
На переднем плане – Георгий Цитаишвили Фото: AFP

При этом Цитаишвили добавил, что после выигрыша чемпионата мира в "Динамо" к нему стали относиться несколько иначе. В чем это проявляется? "Подкалывать стали больше! – смеется Георгий. - Как? Да, вот, допустим, что-то не получилось в каком-то упражнении на тренировке, тренер шутит - "мол, ему и не надо, он чемпион мира!". И все смеются!".

Как мы писали ранее, разгорелись страсти по Супряге: агент ответил Шацких на фразу о том, что Владислав – не Роналду. Представитель чемпиона мира поблагодарил помощника Хацкевича за мотивирующее интервью, после которого 19-летний форвард "Динамо", отданный в аренду "Днепру-1", сделал хет-трик в спарринге с "Ворсклой".

Также сообщалось, что Зеленский наградил почетным званием первого в истории Украины тренера-чемпиона мира по футболу. Александр Петраков, который привел "молодежку" к выигрышу мундиаля в Польше, стал заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Смотрите, как чемпионов мира U-20 встречали в Украине

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Тег Сборная Украины, Динамо Киев, сборная Грузии, Георгий Цитаишвили, ЧМ-2019 (U-20)

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Источники:

Фраза , Сегодня|Спорт

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