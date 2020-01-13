Украина выиграет решающий матч Евро-2020 у Австрии со счетом 1:0 – букмекеры

Если в поединке с Нидерландами Шеве прочат "сухое" поражение, то в матче с австрийцами - "сухую" победу

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Аналитики букмекерских контор обнародовали котировки на третий матч сборной Украины, против Австрии, в групповом турнире финальной части футбольного Евро-2020, который, скорее всего, будет решающим для команды Андрея Шевченко в плане выхода в 1/16 финала. Напомним, ранее астролог напророчил, что Шева выйдет в полуфинал Евро, или даже выиграет его.

Напомним, из шести групп в плей-офф Евро-2020 выходят по две лучшие команды плюс четыре лучших сборных, занявших третьи места. В квартете с национальной командой Украины оказались Нидерланды и Австрия, еще один соперник определится по итогам Лиги Наций.

/ Фото: AFP

Как мы писали ранее, в первом матче Евро-2020 14 июня в Амстердаме букмекеры прочат Украине поражение от Нидерландов со счетом 0:2. Вероятность победы "сине-желтых" в этой встрече оценивается всего в 18 процентов.

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Что касается третьего матча группового раунда, в котором Украина 22 июня сыграет в Бухаресте с Австрией, то тут уже, по мнению аналитиков, фаворитом является команда Андрея Шевченко.

Котировки на матч Украина – Австрия 22 июня

Победа Украины – 2.30

Ничья – 3.80

Победа Австрии – 2.84

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Иными словами, вероятность победы Украины 22 июня оценивается в 41 процент, ничейного исхода – в 25 процентов, а выигрыша Австрии – в 34 процента.

По прогнозам аналитиков, наиболее вероятным счетом матча Украина – Австрия на Евро-2020 является минимальная победа команды Андрея Шевченко – 1:0. На такой исход установлен коэффициент 6.80.

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Напомним, до сих пор Украина и Австрия дважды встречались друг с другом в товарищеских матчах. В 2011 году украинцы обыграли австрийцев во Львове со счетом 2:1, а на следующий год австрийцы взяли реванш, одолев "сине-желтых" в Тироле – 3:2.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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