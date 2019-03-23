Украина выстояла против Роналду: обзор сенсационной ничьей в Лиссабоне

18 угловых и 17 ударов португальцев не помогли им распечатать ворота Андрея Пятова

Роналду против Караваева. Фото: AFP

Украина выстояла против Роналду: обзор сенсационной ничьей в Лиссабоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5dd/da7/5c95ddda7b37c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5dd/da7/5c95ddda7b37c.png 2019-03-23T09:18:57+02:00 Футбол 18 угловых и 17 ударов португальцев не помогли им распечатать ворота Андрея Пятова

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией в Лиссабоне (0:0), не позволив забить пятикратному обладателю "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Этот результат стал одной из главных сенсаций первого тура отбора Евро-2020, ведь до начала матча с действующими чемпионами Старого света украинцам давали всего лишь 30 процентов на то, что они не проиграют.

Между тем натурализованный бразилец Жуниор Мораес, которого Андрей Шевченко выпустил на замену, мог даже принести победу сборной Украины, но после его добивания с нескольких метров мяч пролетел над перекладиной. "Сегодня" вели онлайн этого увлекательного, несмотря на отсутствие забитых голов, матча.

ОБЗОР МАТЧА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА – 0:0

"Сегодня" предлагают болельщикам принять участие в опросе за лучшего и худшего футболиста в составе сборной Украины в матче с Португалией.

Отметим, что в этом матче Португалия подала 18 угловых – против всего двух у украинцев. Также хозяева значительно превзошли нас по ударам – 17 (из них восемь в створ) против 5 (1), нанесенных украинскими футболистами. Но голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов в этот вечер был непробиваем.

Как сообщалось ранее, Болгария с помощью пенальти спасается в матче с Черногорией.

Также сообщалось, что на фартовый Люксембург Украина выйдет с нефартовым арбитром.

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