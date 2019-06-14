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Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

14 июня, 09:12

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Фото: Getty Images

В субботу, 15 июня, в польском Лодзе состоится финал молодежного чемпионата мира среди 20-летних. В главном матче турнира сойдутся молодежные сборные Украины и Южной Кореи. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием голов и всех опасных моментов.

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале ЧМ-2019

ОНЛАЙН УКРАИНА – ЮЖНАЯ КОРЕЯ – 0:0

После феерического выступления на полях Польши молодежной сборной Украины осталось сделать всего один шаг к трофею. Выступление подопечных Александра Петракова уже исторические – ранее украинцы доходили только до 1/8 финала.

Что касается нашего соперника, то корейцы вышли из группы F со второго места, оставив за бортом плей-офф не кого-нибудь, а чемпионов Европы португальцев, хоть и проиграли им в очной встрече. В 1/8 финала Южная Корея сломила сопротивление Японии (1:0), затем в серии пенальти обыграли Сенегал (2:2, пен 4:3), а в полуфинале неожиданно победили Эквадор (1:0).

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального поединка, но с небольшим перевесом. На победу украинцев в основное время установлен коэффициент 2.75, на ничью – 2.90, на победу Южной Кореи – 2.95. Если матч продлится до дополнительного времени и серии пенальти, то тут котировки следующие: 1.85 – на сине-желтых, 1.96 – на корейцев.

Котировки букмекеров на матч Украина – Южная Корея в финале молодежного ЧМ-2019

В составе нашей команды одна существенная потеря ключевой защитник Денис Попов, забивший на турнире три мяча, заработал в предыдущем матче красную карточку и теперь пропустит финал. Зато вернулся в строй Георгий Цитаишвили, отбывший одноматчевую дисквалификацию.

Кстати, команды совсем недавно встречались в товарищеском матче. 21 марта этого года наша команда минимально одолела корейцев благодаря голу Сергея Булецы. На мундиале в Польше он, кстати, забил уже три гола и сделал две результативные передачи. Ранее герой молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал, что у него общего с Лионелем Месси. Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера.

Как стало известно ранее, финальный поединок Украина – Южная Корея рассудит бригада арбитров из США во главе с Исмаилом Ельфатхом. Помогать ему будут Кайл Аткинс и Кори Паркер. Будем надеяться, что американцы не решат отомстить нашей команде за поражение своей сборной на групповом этапе. А ответственными за систему VAR будут Алан Келли, Райан Макенди (оба – Ирландия), Павел Рачковский (Польша) и Фолио Моеаки (Тонга).

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег онлайн, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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