"Украина зарекомендовала себя как сильная страна": директор "Реала" отозвался о наших футболистах

Эмилио Бутрагеньо рассказал об игроках, которые играют в Украине

Эмилио Бутрагеньо (справа) / Фото: Instagram

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Директор по институциональным связям Фонда "Реал Мадрид" Эмилио Бутрагеньо поделился мнением об украинских игроках, которые зарекомендовали себя в Европе. Кстати, Малиновский попал в символическую сборную недели.

"Мы видим, что сейчас многими украинскими футболистами интересуются клубы из Европы. Их приглашают клубы мирового уровня. Дело техники, или дело тактики наживное", – отметил Эмилио.

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"Хочу добавить, что Украина зарекомендовала себя перед миром как сильная страна, с очень сильным характером. На самом деле мы видим тех игроков, которые сейчас играют, которые играли раньше. У них прекрасная техника, они замечательные исполнители", – добавил функционер.

Также добавим, что вратарь из Украины Андрей Лунин включен в список претендентов на звание лучшего футболиста Европы в возрасте до 20 лет. Награду вручат в Турине 16 декабря.

Напомним, что Лунин вместе с первой командой завоевал путевку на Евро-2020. Сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе В. Тем не мене мы писали, почему сборной Украины важно обыграть Сербию в последнем матче отбора.

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