Украина завершила евросезон на девятом месте: таблица коэффициентов УЕФА

"Шахтер" провел самый успешный евросезон за последние пять лет

Еврокубковый сезон для Украины завершился – последний представитель нашей страны донецкий "Шахтер" не сумел пробиться в финал Лиги Европы, уступив итальянскому "Интеру". Тем не менее, "горняки" все равно сумели пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Поражение в полуфинале принесло нам еще 0,200 балла.

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Благодаря успешному выступлению "Шахтера" в текущем сезоне Украина смогла обойти в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды и сохранила для себя прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов для чемпиона страны через сезон.

Сейчас Украина занимает девятое место в рейтинге, но в начале следующего розыгрыша еврокубков потеряет очки за сезон 2015/16 годов, а это 9.800 – больше, чем любой другой наш конкурент. Наша страна откатится на 12-е место и снова будет бороться за попадание в ТОП-10, дающее право чемпиону страны автоматически попадать в основную сетку Лиги чемпионов, но там уже соперники будут терять больше.

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"Шахтер" завершает сезон на 12-м месте среди всех европейских команд, выше, чем его обидчик "Интер" и полуфиналисты Лиги чемпионов "Лион" и "Лейпциг". Этот сезон стал для украинского чемпиона самым успешным за последние пять лет. Лишь по итогам сезона 2010/11 и триумфального 2008/09 "Шахтер" набрал больше очков, чем сейчас.

Также Украина удержалась в первой десятке по количеству заработанных очков за сезон. Текущий европоход представители Премьер-лиги завершили с показателем 7,200 балла. Суммарно украинские клубы в еврокубках заработали 36 очков. Львиную долю – 22 очка – принес "Шахтер", 6,5 на счету "Динамо", 4 – "Зари", 3 – "Александрии" и 0,5 – "Мариуполя".

Ранее мы писали, что победа "Шахтера" изменила соперников для "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов. Французский "Ренн" точно не станет соперником "Динамо" – они автоматом попали в групповой этап.

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Интером" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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