Украинца Малиновского признали лучшим футболистом чемпионата Бельгии в первой половине 2019 года

По итогам всех 12 месяцев наш полузащитник оказался на третьей позиции

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Украинского полузащитника Руслана Малиновского до сих пор хорошо помнят в Бельгии. Хотя с лета он уже выступает за итальянскую "Аталанту", переехав в Бергамо из "Генка". Подводя итоги 2019 года, издание Sporza поставило нашего соотечественника на третье место в чемпионате Бельгии. Если же брать первое полугодие, то в нем 26-летний уроженец Житомира оказался однозначно лучшим. Мы сообщали, что голевая передача Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из Кубка Италии.

В рейтинге футболистам ставили баллы за удачные действия. В первой половине 2019 года Малиновский насобирал 220 очков и занял первое место, опередив одноклубника по "Генку" Леандро Троссарда на 29 пунктов. Напомним, "Генк" выиграл чемпионат Бельгии 2018/19.

Ранее мы писали, что Малиновский крестил в Бергамо дочку. В кумовья он взял агента Ярмоленко.

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По итогам всего 2019 года Руслану хватило запаса баллов, чтобы не опуститься ниже третьей позиции. Украинец уступил только Хансу Ванакену из "Брюгге" (322 очка) и бывшему форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани из "Антверпена" (303).

Читайте, как тренер "Аталанты" хотел "убить" Малиновского. Руслан делал много ошибок в матче с "Интером".

Смотрите, как Руслан Малиновский забивал за "Генк" в Бельгии

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