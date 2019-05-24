Украинцы обыграли США в стартовом матче на молодежном чемпионате мира

Наша команда удержала победу, хотя еще до матча не была фаворитом противостояния

Фото: ФФУ

Сборная Украины с победы стартовала на чемпионате мира среди 20-летних, который проходит в Польше. Украинцы начали поединок вторым номером и за первый тайм нанесли всего один удар в створ ворот, но он оказался результативным. Сергей Булеца откликнулся на верховую передачу от Георгия Цитаишвили, выиграл борьбу у соперника и реализовал выход один на один.

Всего шесть минут понадобилось американцам, чтобы сравнять счет – после простерла с левого фланга Брэндон Сервания оказался неприкрытым на линии вратарской и спокойно пробил мимо Андрея Лунина.

После перерыва украинцы немного выровняли статистику владения мячом и тут же вышли вперед. Денис Попов откликнутся на навес Булецы с углового и головой переправил мяч в сетку. В этот раз украинцы не стали прижиматься к своим воротам и грамотно оборонялись, не забывая об атакующих действиях.

Украина U-20 – США U-20 – 2:1

Гол: Булеца (26), Попов (51) – Сервания (32)

Украина: Лунин, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Чех), Корниенко, Булеца (Устименко, 75), Бескоровайный, Мусолитин, Цитаишвили (Кащук, 78), Супряга.

США: Скотт, Дест, Глостер (Риал, 69), Ричардс, Деркин, Мендес, Помикал, Веа, Кейта, Сервания (Сото, 66), де ла Фуенте (Ренникс, 84).

Предупреждения: Цитаишвили (9), Мусолитин (22), Бондарь (60) – Мендес (50), Деркин (77)

Ранее мы опубликовали мнение эксперта о нашем старте на ЧМ U20: "Даст бог, у мальчишек все получится". Ожиданиями от старта турнира поделился экс-тренер вратарей сборной Украины и победитель молодежного ЧМ-1977 в составе сборной СССР Юрий Сивуха.

Напомним, что в Украине определился чемпион. Футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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