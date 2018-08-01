Украинцы после Евро-2018: кому пора переходить во взрослый футбол

В понедельник вечером сборная Украины (U-19) вернулась из Финляндии, где стала полуфиналистом юношеского Евро. "Сине-желтые", выиграв группу, уступили в 1/2-й будущим победителям первенства — португальцам. Матч за бронзовые медали по традиции не проводился, а оба неудачника полуфиналов – Украина и Франция – получили дипломы. Попадание в топ-5 позволило команде Александра Петракова квалифицироваться на молодежный ЧМ (U-20).

Сразу по возвращении на родину команду принял президент Федерации Андрей Павелко. Он вручил игрокам и тренерам сборной медали ФФУ "За заслуги", а сотрудникам администрации команды – почетные грамоты. Также все гости федерации получили подарки и ценные сувениры.



ЧТО ДАЛЬШЕ. Впереди эту сборную ждет чемпионат мира в Польше. Он пройдет в 2019 году с 23 мая по 15 июня. Там подопечные Александра Петракова имеют шанс вновь показать свои сильные стороны и, возможно, направить клубную карьеру несколько в другое русло. Пока же большинство игроков маринуются в молодежных командах, хотя в таком возрасте, как показывает европейская практика, уже пора вовсю нырять во взрослый футбол и добиваться первых успехов.

Ближе других к цели двое – Супряга и Дрышлюк. Первый – основной форвард "Днепра-1". Говорят, уже в это межсезонье он мог поменять прописку за 1 миллион евро. Интересовались итальянской "СПАЛ" и датский "Мидтьюлланд", но сам футболист не захотел уходить, да и клуб пока не готов к продаже, надеясь выручить поболее. Другое дело, что Первая лига — не тот турнир, который позволяет игроку развиваться. А ведь в Супряге многие видят задатки самого Андрея Шевченко. У Дрышлюка ситуация схожая. В прошлом сезоне он успел наиграть за "Звезду" 18 матчей в УПЛ, но кропивничане больше не в элите, а значит, рост может замедлиться. Есть еще Александр Сафронов из "Днепра-1" и Игорь Снурницын, представляющий "Олимпик". Они уже познали вкус взрослого футбола, но для качественного скачка нужны другой уровень и постоянная игровая практика.



Остальные игроки составляют костяк молодежных команд "Шахтера" и "Динамо". Возможно, уже сейчас многим из них стоит задуматься об аренде. В первую очередь "горнякам". Вполне готовы к УПЛ Бондарь, Конопля и Корниенко. Они уже переросли уровень молодежек, их способности могут пригодиться командам средней руки. У "динамовцев" конкуренция не столь высока, и порой кто-то да появляется из молодых да ранних в составе. Тот же Цитаишвили и Миколенко успели дебютировать за первую команду. Украинский грузин, как и его партнер по сборной, Сергей Булеца на Евро "выстрелили" и теперь стали целью европейских клубов, а частности "Фенербахче". Возможно, теперь чаще будут привлекаться Хацкевичем, а если нет, то пора в аренду, чтобы продолжить прогресс. Это же касается и защитника Попова, выигравшего в сборной на Евро больше всех единоборств.



А ведь есть еще вратарь Лунин ("Реал") и атакующий полузащитник Кащук ("Шахтер"). С ними сборная на ЧМ-2019 будет сильнее. По крайней мере, Александр Петраков на них рассчитывает.