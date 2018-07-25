Украинцы в Лиге чемпионов: Григорчук, Шахов и Хачериди побеждают

Хачериди пока не дебютировал за ПАОК в официальном матче

Во вторник, 24 июля, состоялись первые матчи второго предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов. Украинские команды пока не вступили в борьбу за трофей, зато уже стартовали другие представители нашей страны – тренер "Астаны" Роман Григорчук и игроки ПАОКа Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

Клуб из Казахстана обыграл дома датский Мидтьюлланн со счетом 2:1. На предварительном раунде команда украинского тренера одолела "Сутьеску" из Черногории (1:0 и 2:0). Ответный поединок против датчан состоится 1 августа в Хернинге.

Кстати, футболисты "Астаны" вышли на поле в футболках в память убитого накануне медалиста Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена. Ранее стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за сутки: подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста признался в содеянном.

"Астана" – "Мидтьюлланд" – 2:1

Голы: Кляйнхайслер (31, 90) – Викхейм (51)

С победы начал еврокубковый путь в текущем сезоне и ПАОК. Греки обыграли швейцарский "Базель" со счетом 2:1. Шахов вышел на замену во втором тайме, а Хачериди весь матч провел на лавке запасных. Отметим, что эта встреча стала для ПАОКа первой официальной в сезоне – сезон в Греции пока не стартовал. Таким образом, Хачериди пока не дебютировал в своей новой команде. Ответный поединок также пройдет 1 августа.

ПАОК – "Базель" – 2:1

Голы: Каньяс (32), Прийович (80) – Айети (82)

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.