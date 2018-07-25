Украинцы в Лиге чемпионов: Григорчук, Шахов и Хачериди побеждают

Вчера, 23:32

Хачериди пока не дебютировал за ПАОК в официальном матче

Роман Григорчук. Фото ФК &quot;Астана&quot;
Роман Григорчук. Фото ФК "Астана"

Во вторник, 24 июля, состоялись первые матчи второго предварительного раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018 годов. Украинские команды пока не вступили в борьбу за трофей, зато уже стартовали другие представители нашей страны – тренер "Астаны" Роман Григорчук и игроки ПАОКа Евгений Шахов и Евгений Хачериди.

Клуб из Казахстана обыграл дома датский Мидтьюлланн со счетом 2:1. На предварительном раунде команда украинского тренера одолела "Сутьеску" из Черногории (1:0 и 2:0). Ответный поединок против датчан состоится 1 августа в Хернинге.

Кстати, футболисты "Астаны" вышли на поле в футболках в память убитого накануне медалиста Олимпиады-2014 фигуриста Дениса ТенаРанее стало известно, что убийцу фигуриста Дениса Тена нашли меньше чем за сутки: подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста признался в содеянном.

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"Астана" – "Мидтьюлланд" – 2:1
Голы: Кляйнхайслер (31, 90) – Викхейм (51)

С победы начал еврокубковый путь в текущем сезоне и ПАОК. Греки обыграли швейцарский "Базель" со счетом 2:1. Шахов вышел на замену во втором тайме, а Хачериди весь матч провел на лавке запасных. Отметим, что эта встреча стала для ПАОКа первой официальной в сезоне – сезон в Греции пока не стартовал. Таким образом, Хачериди пока не дебютировал в своей новой команде. Ответный поединок также пройдет 1 августа.

ПАОК – "Базель" – 2:1
Голы: Каньяс (32), Прийович (80) – Айети (82)

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
футбол, Лига чемпионов, Евгений Хачериди, ПАОК, Роман Григорчук, Евгений Шахов, ФК Астана

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Сегодня|Спорт

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