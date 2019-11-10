В сотом матче за "Гент" Яремчук помог клубу победить в Бельгии голевой передачей

Яремчук отыграл за "Гент" 100 матчей!

Сегодня очередной матч в чемпионате Бельгии сыграл "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук и Роман Безус. Команда наших сборников, занимающая второе место в национальном первенстве, сумела на выезде одолеть середняков из "Генка" со счетом 2:0. Напомним, недавно Яремчук сравнил "Динамо" и сборную Украины.

В воскресенье и Яремчук, и Безус вышли на поле в стартовом составе. Причем для форварда этот матч оказался юбилейным, сотым, в составе клуба. "Генту" удалось открыть счет уже на третьей минуте. Смотрите, как наши парни первыми поздравили Лорана Депуатра.

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А в начале второго тайма "Генк" пропустил второй раз. Причем голевую передачу Джонатану Дэвиду отдал Яремчук.

Встреча так и завершилась – 2:0 в пользу "нашего" "Гента". Безус отыграл в матче 55 минут, а Яремчук – 82. На данный момент команда украинских легионеров занимает второе место в чемпионате Бельгии, имея 28 очков после 14 туров. Лидирует "Брюгге", набравший 33 пункта.

К слову, буквально вчера Андрей Шевченко довызвал Безуса в расположение сборной Украины на отборочный поединок Евро-2020 в Сербии и товарищескую игру с Эстонией.

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